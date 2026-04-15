Murcia celebra la entrega de los premios a las mujeres empresarias

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, clausuró ayer en el Teatro Romea la XXIX gala de los Premios OMEP(Organización Murciana de Mujeres Empresarias). El Premio a Mejor Profesional del Año fue para Mayte Marín Dólera, CEO y fundadora Brava Drinks; Premio Directiva del Año, para el Equipo de Compras de Marvimundo: Josefina Hernández, María José Bravo, Maricela Marín y Ana Belén Sánchez; Premio Emprendedora del Año, para María Eva Pérez, fundadora de Mirlo Blanco Health Care; Premio Empresa por la Igualdad, para Lourdes Sastre, de la empresa Lorca Marín; y el Premio Empresaria del Año, para Belén Martínez López, de Cash Marti S.L.

Por último se entregó la Insignia de Oro a María Alcaraz García. La consejera felicitó a las ganadoras y manifestó que más allá de los nombres propios, estamos ante el avance del liderazgo femenino, que está transformando nuestra economía.

Y los datos así lo demuestran: el número de mujeres en puestos directivos ha alcanzado las 6.400 en la Región, con un crecimiento trimestral superior al 36%, y contamos con más de 39.000 mujeres autónomas.

Son cifras que reflejan progreso, pero también nos recuerdan que queda camino por recorrer. Desde el Gobierno regional, tenemos un compromiso firme con el talento femenino y creemos en una economía más fuerte, más innovadora y más justa, y esa economía no se entiende sin las mujeres.