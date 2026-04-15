Murcia, a la cabeza de la contaminación escolar: ningún centro analizado cumple los límites de la OMS

El aire que respiran a diario miles de alumnos en la capital murciana está lejos de ser saludable. La última campaña de medición de dióxido de nitrógeno (NO₂) impulsada por Ecologistas en Acción dibuja un escenario preocupante a nivel nacional, pero especialmente alarmante en la ciudad de Murcia, donde todos los puntos analizados superan los niveles recomendados para la salud.

Según los datos presentados este mes, el 96% de los entornos escolares analizados en España registran concentraciones de NO₂ por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, el caso murciano destaca por situarse a la cabeza de los peores resultados globales, evidenciando un problema estructural ligado al tráfico urbano.

Doce centros bajo la lupa

Durante el curso 2025/2026, el colectivo ecologista llevó a cabo mediciones en la estación medidora de San Basilio y en doce centros educativos del casco urbano de Murcia: IES Licenciado Francisco Cascales, IES Miguel de Cervantes, CEIP Nuestra Señora del Carmen, CEIP Narciso Yepes, CPC Capuchinos, IES Juan Carlos I, CEIP Santa María de Gracia, CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca, IES Saavedra Fajardo, CEIP Alejandro Valverde, CEIP Nicolás de las Peñas y CEIP Divino Maestro.

Los captadores, instalados en farolas cercanas a estos colegios e institutos durante tres semanas de noviembre, buscaban medir la exposición real del alumnado a la contaminación del tráfico. "Se eligieron mayoritariamente centros situados junto a vías de alta intensidad para comprobar esa relación directa entre tráfico y contaminación", explican desde la organización.

Los resultados no dejan lugar a dudas: todos los puntos superan el límite anual recomendado por la OMS (10 μg/m³), y también el nuevo umbral europeo de 20 μg/m³ que será obligatorio en 2030. Es decir, si la normativa ya estuviera plenamente en vigor, ninguno de estos entornos escolares cumpliría la legalidad.

Relación de centros educativos analizados en el estudio de Ecologistas en Acción. / Ecologistas en Acción

Un problema de salud pública

La gravedad del diagnóstico se refuerza con otro dato: un tercio de los puntos medidos (en los centros Licenciado Francisco Cascales, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora del Carmen y Narciso Yepes) supera incluso el límite actual de 40 μg/m³, considerado el máximo legal en España. Esto sitúa a parte del alumnado en niveles de exposición "muy preocupantes", en palabras del colectivo ecologista.

"La principal conclusión es que tenemos un grave problema de salud pública en Murcia, que afecta especialmente a la población infantil", advierten. La contaminación por NO₂, estrechamente vinculada al tráfico rodado, está relacionada con enfermedades respiratorias, alergias, asma infantil y otros trastornos que pueden prolongarse durante toda la vida.

El tráfico, principal responsable

El estudio confirma lo que ya apuntaban campañas anteriores: el tráfico motorizado es el principal factor de contaminación en los entornos escolares urbanos. Los centros con peores resultados coinciden con calles de alta densidad de vehículos, mientras que aquellos ubicados en vías más tranquilas presentan niveles más bajos.

Dos casos ilustran esta diferencia. El CEIP Nicolás de las Peñas, situado en una calle con menor intensidad de tráfico, registra uno de los valores más bajos del estudio. "Demuestra claramente que reducir el tráfico tiene un impacto directo en la calidad del aire", subrayan.

Aún más significativo es el ejemplo del CEIP Divino Maestro, el punto con menor contaminación registrada. La reciente transformación de su entorno —con reducción del espacio para coches y mayor protagonismo del transporte público y la bicicleta— ha logrado disminuir notablemente los niveles de NO₂. "Es la prueba de que las políticas de movilidad funcionan cuando se aplican", añaden.

Ubicación y registros de NO2 en los centros educativos murcianos. / Ecologistas en Acción

Murcia, una ciudad hostil para el peatón

El informe también pone el foco en el modelo de movilidad de la capital murciana. A pesar de ser la séptima ciudad más poblada de España, sigue presentando importantes carencias en transporte público, movilidad peatonal y alternativas sostenibles.

Desde Ecologistas en Acción critican que el sistema de autobuses "lleva años pendiente de una reforma que no llega", mientras que el servicio público de bicicleta ha desaparecido, dando paso a operadores privados que generan "una oferta caótica y poco eficaz".

La Zona de Bajas Emisiones, por su parte, es calificada como "insuficiente", al carecer de medidas restrictivas reales, mientras el propio Ayuntamiento impulsa nuevos aparcamientos en el centro. "En resumen, sigue siendo una ciudad diseñada para el coche, hostil al peatón y a la movilidad alternativa", concluyen.

Un problema nacional con soluciones conocidas

Aunque Murcia destaca negativamente, el problema es generalizado. En toda España, solo 17 de los 412 entornos analizados cumplen con las recomendaciones de la OMS. Además, el 80% de las mediciones realizadas en interiores de centros escolares también supera esos niveles, lo que demuestra cómo la contaminación exterior penetra en las aulas.

Ante este escenario, la organización insiste en que existen soluciones claras y probadas: pacificar los entornos escolares, limitar la velocidad a 20 km/h, fomentar caminos escolares seguros, priorizar el transporte público y naturalizar los espacios urbanos.

“Las administraciones locales tienen herramientas suficientes para actuar; lo que falta es voluntad política”, señalan. En este sentido, recuerdan que las Zonas de Bajas Emisiones pueden adaptarse específicamente para proteger áreas sensibles como los colegios. La conclusión es alarmante: sin una transformación profunda del modelo de movilidad urbana, miles de niños seguirán respirando aire contaminado a diario en las puertas de sus colegios.

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Llamamiento urgente

La campaña, enmarcada en el movimiento europeo Clean Cities, no solo busca medir, sino también concienciar. "Es fundamental visibilizar este problema para impulsar cambios estructurales", apuntan desde el colectivo, que ya prepara nuevas acciones para los próximos meses.