El limón murciano rompe la mala racha y firma una campaña "excepcional"

En un contexto especialmente complejo para el campo murciano —marcado por la presión constante de plagas, la incertidumbre hídrica derivada de los recortes del Trasvase Tajo-Segura y la creciente competencia de terceros países—, el sector citrícola recibe una bocanada de aire fresco. La campaña del limón 2025/2026 deja, por fin, un balance alentador que rompe con varios años de dificultades y pérdidas.

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha confirmado una valoración global positiva de la campaña de las variedades Fino y Verna, que se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias destacables. Según trasladó su presidente, Juan de Dios Hernández, el equilibrio entre oferta y demanda ha sido clave para alcanzar "buenos niveles de precios", en una campaña que la organización no duda en calificar como "excepcional".

El arranque del limón Fino estuvo marcado por una notable merma de producción, un factor que, lejos de perjudicar al mercado, evitó una saturación de la oferta. Tal y como explicó Hernández, esta circunstancia permitió que "la demanda de compra se haya mantenido activa durante prácticamente toda la campaña", favoreciendo así la estabilidad comercial. A ello se sumaron unas condiciones meteorológicas favorables: las lluvias contribuyeron a mejorar el calibre del fruto, facilitando su comercialización y consolidando una respuesta estable de los mercados, "sin sobresaltos".

Preocupa la falta de fitosanitarios para hacer frente a plagas y enfermedades

Este resultado cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el contexto de los últimos años, caracterizados por pérdidas continuadas. Sin embargo, no todo son luces. El presidente de AsajaMurcia advirtió de que el fuerte incremento de los costes de los insumos —derivado en gran parte de los conflictos bélicos internacionales— ha tenido un impacto significativo en la rentabilidad de las explotaciones. "Ha sido muy elevado", subrayó, insistiendo en que esta presión sigue siendo uno de los principales desafíos del sector.

Limonar en el Campo de Cartagena. / Iván Urquízar

Desde la organización agraria recalcan que garantizar la rentabilidad del agricultor debe situarse en el centro del debate. En este sentido, defienden que el limón producido en la Región de Murcia incorpora un valor añadido que debe ser reconocido en toda la cadena alimentaria, tanto por sus calibres como por sus exigentes estándares de calidad y seguridad. Hernández apeló a la corresponsabilidad del conjunto del sector para lograr "un equilibrio justo que garantice la sostenibilidad y la viabilidad del campo".

El papel de la industria cítrica

Otro de los frentes abiertos sigue siendo el control de plagas y enfermedades. Asaja Murcia insiste en que no basta con detectar su presencia mediante monitoreos, sino que resulta imprescindible actuar con mayor determinación. En palabras del presidente, es necesario "poner a disposición de los agricultores los tratamientos fitosanitarios adecuados" para hacer frente a estos problemas con eficacia.

La organización también ha querido destacar el papel desempeñado por la industria cítrica, especialmente en el segmento del limón destinado a zumo. Durante esta campaña, sus cotizaciones han sido "aceptables”, contribuyendo de forma positiva al resultado global del sector.

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Desde Asaja insisten en seguir trabajando para lograr un futuro viable para el sector. La organización reivindica una "rentabilidad digna" que permita garantizar el relevo generacional y mantener vivo un modelo agrícola que consideran esencial, no solo desde el punto de vista económico, sino también ambiental y social. “Seguir practicando esta forma de vida es fundamental”, concluyó Hernández, poniendo el acento en la necesidad de preservar la huerta y el campo murciano para las próximas décadas.