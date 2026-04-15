Vox se ofrece al PP a sentarse "el próximo lunes" para sacar la Ley de Vivienda

A Vox le ha entrado prisa por negociar la Ley de Vivienda Asequible que trabajó su portavoz anterior, José Ángel Antelo, con el PP y la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Este miércoles, Rubén Martínez Alpañez, se ha ofrecido a sentarse con el Grupo Popular para negociar el próximo lunes para llevarla a debate a principios de mayo. "El próximo lunes o mañana", le respondió el portavoz del PP, Joaquín Segado.

Justo ocurre cuando Antelo ya se estaba manifestando a favor de la normativa que dejó negociada y cuando criticaba a su expartido por no quererla sacar adelante.

Tras haber evaluado los puntos negociados por Antelo, Alpañez denunció que "uno no puede poner cualquier cosa en cualquier texto porque "puede ser inconstitucional o puede no ser de aplicación en la práctica". Por eso, la formación de Santiago Abascal tiene un "texto alternativo", con "flecos legales," que "cumple con los parámetros que Vox está defendiendo en todo y cada uno de los rincones de España".

Afirma que el anteproyecto de ley tiene problemas y anuncia que presentará un "texto alternativo"

"Tenemos de todo porque el papel lo aguanta todo y había alguna que otra situación que podría suponer un fuerte perjuicio para esos futuros propietarios de determinada vivienda o para los inquilinos de esas soluciones habitacionales que había puesto el Partido Popular encima de la mesa. Había algunos problemas, la verdad", señaló Alpañez.

"Con el procedimiento que ahora mismo tiene el Partido Popular, llegará la Navidad y no tendremos normativa de vivienda", indicó.

Pide el acta de Antelo y Martínez

En un encuentro con la prensa durante el Pleno de la Asamblea, el portavoz del Grupo Vox declaró que "todos los que han salido de Vox tienen un patrón común: presumen, precisamente, de todo aquello de lo que carecen, no sueltan el sillón, y por mucho que acusan al resto sin ninguna una prueba, es precisamente de lo que están ellos haciendo día a día".

Todos los que han salido de Vox tienen un patrón común: presumen, precisamente, de todo aquello de lo que carecen Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox Asamblea

"Todos los diputados que están en la Asamblea Regional de Murcia están por Vox para defender las ideas de Vox, y dentro de las ideas de Vox no está mantener un sillón a toda costa, trabajar cinco minutos al día, ponerse delante de un micrófono e irse a su casa. Eso no es la forma de trabajar de Vox", manifestó.

En su opinión, "tanto José Ángel Antelo Paredes como Virginia Martínez están traicionando la voluntad de todos los ciudadanos de la Región de Murcia y, concretamente, de todos los votantes de Vox".

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"Cumplir con los votantes es renunciar al acta, dejar de ser diputado en esta Asamblea Regional si dices que ya no confías en el proyecto que te trajo aquí. Bastaría con echar un vistazo a las declaraciones de bienes que presentamos todos al inicio de la legislatura para ver si algunos que tanto predican viven más calentitos aquí que en la calle, que pasan mucho frío", añadió.