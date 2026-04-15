Política
El legado de Hernández Ros reúne a históricos del PSOE una década después de su muerte
Un encuentro de ilustres socialistas de la Región recuerda su papel clave en los inicios de la autonomía murciana y su legado político e institucional
L.O.
Este año se cumplen diez años del fallecimiento de Andrés Hernández Ros, quien fuera primer presidente de la Región de Murcia (entre los años 1982 y 1984), y, en su recuerdo, algunos históricos del PSOE se reunieron ayer para una comida informal que se convirtió en una suerte de homenaje a "al impulsor del Estatuto de Autonomía, de la bandera y hasta del Día de la Región".
En la imagen principal de la galería, de izquierda a derecha: Diego Conesa, María Antonia Martínez, Pedro Guerrero, Elvira Fernández, Josefina Cebrián –su viuda–, Ginés Ruiz Maciá, Carmina Fernández, Juma Cañizares, Pepe Plana, Juan Ramón Calero, José Antonio Serrano, Lola Jara y Juan Antonio Fernández Mondéjar, tan solo algunos de los ilustres socialistas que este martes rindieron tributo a un precursor.
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