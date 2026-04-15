El legado de Hernández Ros reúne a históricos del PSOE una década después de su muerte

Este año se cumplen diez años del fallecimiento de Andrés Hernández Ros, quien fuera primer presidente de la Región de Murcia (entre los años 1982 y 1984), y, en su recuerdo, algunos históricos del PSOE se reunieron ayer para una comida informal que se convirtió en una suerte de homenaje a "al impulsor del Estatuto de Autonomía, de la bandera y hasta del Día de la Región".

En la imagen principal de la galería, de izquierda a derecha: Diego Conesa, María Antonia Martínez, Pedro Guerrero, Elvira Fernández, Josefina Cebrián –su viuda–, Ginés Ruiz Maciá, Carmina Fernández, Juma Cañizares, Pepe Plana, Juan Ramón Calero, José Antonio Serrano, Lola Jara y Juan Antonio Fernández Mondéjar, tan solo algunos de los ilustres socialistas que este martes rindieron tributo a un precursor.