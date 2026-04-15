Universidad
Interrumpen el debate a rector de la UMU por mensajes al móvil a una candidata
Los miembros de otras dos candidaturas denuncian el uso de dispositivos electrónicos por parte de Alicia Rubio
El segundo debate entre los candidatos a rector de la Universidad de Murcia (Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio), que se celebra en la tarde de este miércoles en el Paraninfo de la Merced organizado por el Consejo de Estudiantes CEUM, ha estado protagonizado por un momento de tensión en el que se ha tenido que parar las intervenciones como consecuencia de las protestas de los miembros de dos candidaturas al percatarse de que Alicia Rubio estaba recibiendo mensajes en directo en su móvil, según dicen "para apoyar su discurso".
Ante el revuelo generado y tras consultar las bases del debate electoral de la UMU, el moderador y presidente del CEUM, Antonio Nicolás Fenoll, ha informado a todos los asistentes de que las bases recogen que los candidatos pueden tener en sus atriles cualquier material, preferiblemente en formato papel, pero no exhibirlo al público", una indicación que se incluyó ante la posibilidad de que los aspirantes al Rectorado tuviera un iPad y pudieran mostrarlo.
"En las bases de este debate no está estipulado que no se puedan tener dispositivos electrónicos", ha insistido.
Por ello, se les ha pedido a los candidatos si voluntariamente querían dejar los teléfonos móviles, a lo que todos ellos han accedido.
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