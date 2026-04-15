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Hemodonación llama a donar sangre 0+ ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos

Los niveles son más críticos en el caso de este tipo de sangre,

Un donante de sangre en el Centro Regional de Hemodonación

Un donante de sangre en el Centro Regional de Hemodonación / CARM

E.P.

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este miércoles un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo 0+, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles son más críticos en el caso de este tipo de sangre, mientras que los donantes de 0- pueden donar en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden donar sangre en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, de 15.00 a 21.00 horas.

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Además, este miércoles se hacen extracciones de sangre en los centros de salud de Puerto Lumbreras y Las Torres de Cotillas, de 17.00 a 21.00 horas, y en la planta baja de Centro de Educación de Adultos (CEA) de Cartagena, de 16.00 a 20.30.

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