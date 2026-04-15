Escuelas infantiles al límite: el Gobierno regional no paga las ayudas para aulas de 2-3 años desde febrero

Los retrasos en los pagos de las ayudas del Gobierno regional vuelven a repetirse de forma cíclica. El temor que tenían las escuelas infantiles en las que se subvencionan las plazas de las aulas de 2-3 años de que el pago no llegara a tiempo se ha hecho realidad y vuelven a enfrentarse a una primavera complicada en la que las cuentas no salen.

En estos momentos, el Ejecutivo murciano ofrece a las familias la opción de escolarizar a sus hijos de forma gratuita en el primer ciclo de la etapa de Infantil -plazas de 0 a 3 años- a través de varios modelos que pasan por las plazas de 2-3 años creadas en colegios públicos, aquellas concertadas con los privados, así como las que se han sumado de la red de escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma y de los distintos ayuntamientos.

A todas ellas se unen también las plazas subvencionadas en escuelas infantiles privadas autorizadas. Estas son las guarderías elegidas por los padres de entre las que hay subvencionadas y en las que la familia no abona el coste de la escolarización, que está cubierta directamente mediante subvención al centro por el Gobierno regional.

En estos momentos hay en la Región de Murcia unos 90 centros de educación infantil afectados que vienen trabajando con la Consejería de Educación y Formación Profesional para ofrecer este servicio a las familias, centros que no han recibido el segundo pago de este curso escolar 2025-2026, previsto para el pasado mes de febrero y que desde entonces están asumiendo la totalidad de los costes de la atención a estos menores, "casi tres meses de impagos que nos está poniendo al límite", reconoce la presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil de la Región de Murcia (Aceimur), Mariola Carrillo.

Las escuelas infantiles sostienen que Educación les dice que el dinero está en Hacienda

En este caso, explica que la mayoría de las escuelas infantiles de la Región de Murcia son de tamaño pequeño, lo que hace que no tengan una situación financiera robusta para afrontar este volumen de gastos durante varios meses consecutivos. Al gasto propio del servicio, materiales, productos infantiles o alimentos, hay que sumar las nóminas de los trabajadores que atienden a los niños o que se encargan de la limpieza, "gastos que están recayendo directamente sobre la espalda de los propietarios sin recibir ningún tipo de ingreso por ello".

La situación ha llegado a tal punto que una de estas escuelas ha tenido que cerrar en los últimos días, señala Mariola Carrillo, mientras que otras están pidiendo ya créditos para poder tomar algo de aire en las próximas semanas y hasta que el dinero del Ejecutivo llegue.

21.500 euros de media por centro

La deuda que mantiene la Comunidad Autónoma con las escuelas infantiles en las que subvenciona plazas de 2-3 años se encuentra en torno a los 21.500 euros de media por centro, según los cálculos de Aceimur, aunque existe una ligera variación entre las que tienen más o menos niños matriculados. Esto hace que la deuda actual ascienda a cerca de 2 millones de euros.

La situación no es nueva. El pasado curso se vivió algo similar también con el segundo abono, que no llegó a las cuentas de los centros educativos hasta el mes de mayo, lo que hace que los responsables de estos no confíen en esta ocasión en cobrar antes de esa fecha.

La responsable de una de las escuelas afectadas, que prefiere no dar su nombre, afirma que existe una diferencia respecto al año anterior que agrava aún más la situación en el actual curso. "Mientras que el pasado año los dos pagos se dividieron en un 70% en septiembre y un 30% en febrero, en esta ocasión se han planteado 50-50%, lo que hace que tengamos menos capacidad para afrontar los retrasos, ya que la cantidad que se adeuda es mayor que en 2025", insiste.

Este curso el pago se hace en dos plazos del 50% cada uno de ellos

Más de 8.600 plazas de 0-3 años este curso

En este curso el Gobierno regional ha ofrecido 8.650 plazas gratuitas de 0-3 años distribuidas por la práctica totalidad del territorio regional, lo que ha supuesto un incremento del 1.300% respecto a las 600 plazas gratuitas que se ofrecían cuando se inició el programa en el curso 2022-2023.

El pasado mes de febrero el propio consejero de Educación, Víctor Marín, informaba de que el próximo curso 2026-2027 habrá más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 2-3 años, y se incrementa en 300 la oferta de plazas de 0-3 años respecto a este curso escolar, lo que hace que las aulas gratuitas de 2-3 años ya estén en prácticamente todos los municipios de la Región.

Para ello se abrirán nuevas líneas de 2-3 años en colegios de nueve municipios como son el Colegio Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia); el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente (Murcia); el Colegio Francisco Caparrós (Mazarrón); el Colegio Ricardo Campillo (Santomera); el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza (Calasparra); el Colegio Florentino Bayona (Mula); el Colegio Nuestra Señora del Carmen (Alguazas); el Colegio Nuestra Señora de los Remedios (Albudeite); y el Colegio San Agustín (Ojós).

La presidenta de Aceimur explica que existe un diálogo continuo con la Consejería de Educación, que "nos dice que el dinero está en Hacienda y que son ellos los que deben autorizar el pago", pero insiste en la situación "límite" de las escuelas infantiles. Desde Educación se limitan a decir que "se está trabajando para que puedan recibir el pago cuanto antes".