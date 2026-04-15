Política
En directo | Agresiones a sanitarios, deducciones fiscales y condiciones de los bomberos, a debate en la Asamblea Regional
El Pleno abordará otros asuntos como los cuidados paliativos, el precio de los carburantes o la construcción de una planta fotovoltaica vinculada a la desaladora de Valdelentisco
La Asamblea Regional celebra este miércoles, a partir de las 10.00 horas, una sesión pleanaria en la que se debatirán asuntos como las agresiones a sanitarios, las deducciones fiscales o las condicionales laborales de los bomberos, entre otros.
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la Sesión Plenaria de impulso, con el siguiente orden del día:
- Debate de toma en consideración de la Proposición de Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios
- Bonificaciones y deducciones fiscales autonómicas en el IRPF dirigidas a jóvenes menores de 36 años que realicen inversiones destinadas a la adquisición de su primera vivienda habitual
- Ayudas a la familias de la Región de Murcia frente a la subida de los precios de los carburantes
- Solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de medidas encaminadas a evitar el colapso sanitario
- Elaboración de una Ley de cuidados paliativos
- Mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales
- Rechazo de la construcción de la planta solar fotovoltaica vinculada a la desaladora de Valdelentisco en terrenos de regadío
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