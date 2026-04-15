En directo | Agresiones a sanitarios, deducciones fiscales y condiciones de los bomberos, a debate en la Asamblea Regional

La Asamblea Regional celebra este miércoles, a partir de las 10.00 horas, una sesión pleanaria en la que se debatirán asuntos como las agresiones a sanitarios, las deducciones fiscales o las condicionales laborales de los bomberos, entre otros.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la Sesión Plenaria de impulso, con el siguiente orden del día:

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