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En directo | Agresiones a sanitarios, deducciones fiscales y condiciones de los bomberos, a debate en la Asamblea Regional

El Pleno abordará otros asuntos como los cuidados paliativos, el precio de los carburantes o la construcción de una planta fotovoltaica vinculada a la desaladora de Valdelentisco

Pleno de la Asamblea Regional.

Pleno de la Asamblea Regional. / Loyola Pérez de Villegas

La Opinión

La Opinión

La Asamblea Regional celebra este miércoles, a partir de las 10.00 horas, una sesión pleanaria en la que se debatirán asuntos como las agresiones a sanitarios, las deducciones fiscales o las condicionales laborales de los bomberos, entre otros.

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la Sesión Plenaria de impulso, con el siguiente orden del día:

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  • Ayudas a la familias de la Región de Murcia frente a la subida de los precios de los carburantes
  • Solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de medidas encaminadas a evitar el colapso sanitario
  • Elaboración de una Ley de cuidados paliativos
  • Mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales
  • Rechazo de la construcción de la planta solar fotovoltaica vinculada a la desaladora de Valdelentisco en terrenos de regadío

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