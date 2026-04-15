Una dieta que llega al cerebro: un estudio con sello murciano confirma el poder oculto de los alimentos mediterráneos

La relación entre alimentación y salud cerebral suma una nueva evidencia científica con sello murciano y reconocimiento internacional. Un estudio del CEBAS-CSIC ha demostrado que ciertos compuestos presentes en alimentos tan habituales como la granada o los cítricos no solo se absorben en el organismo, sino que también pueden alcanzar el cerebro, abriendo nuevas vías en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

La investigación, liderada por los doctores Antonio González Sarrías y Ángela Ávila Gálvez, ha sido reconocida como mejor artículo científico del año 2026 por la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, en colaboración con la American Chemical Society. El galardón distingue un trabajo que, según sus autores, "aporta un avance clave en la comprensión de cómo los compuestos bioactivos de la dieta mediterránea interactúan con el cerebro".

El estudio, publicado en 2025 bajo el título Metabolic Profiling of a Mediterranean-Inspired (Poly)phenol-Rich Mixture in the Brain…, demuestra que metabolitos fenólicos derivados de alimentos como la granada, el limón, la naranja, la uva o las aceitunas pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Este hallazgo, explican los investigadores, refuerza "su potencial papel en la prevención o el retraso de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson".

El estudio analiza el 'viaje' de los metabolitos fenólicos derivados del limón, la uva, la naranja o las aceitunas

Rigor e innovación en la investigación

El trabajo fue seleccionado entre más de 2.500 artículos científicos y cerca de un centenar previamente destacados por editores en el ámbito de Alimentación y Salud. El jurado valoró especialmente su "rigor metodológico, innovación conceptual y relevancia aplicada".

Una investigación del CEBAS-CSIC premiada internacionalmente por vincular alimentos de la dieta mediterránea con la salud cerebral. / CEBAS-CSIC

Para llegar a estas conclusiones, el equipo combinó estudios in vivo en modelos animales con técnicas avanzadas de metabolómica y modelos in vitro que simulan la barrera hematoencefálica. Este enfoque integral ha permitido validar que los compuestos fenólicos no solo se transforman en el organismo, sino que algunos de sus metabolitos logran alcanzar el tejido cerebral.

En palabras del equipo investigador, los resultados "refuerzan la importancia de una dieta rica en alimentos de origen vegetal dentro de patrones saludables", y apuntan a un papel clave en la prevención de enfermedades crónicas, especialmente las neurodegenerativas.

Equipo del CEBAS involucrado en la investigación sobre el impacto de la diera mediterránea en la salud cerebral. / CEBAS

Nuevas líneas de investigación

Más allá del reconocimiento, el estudio sienta las bases para futuras investigaciones. Entre los próximos pasos, los científicos destacan la necesidad de identificar qué metabolitos son más activos y cómo potenciar sus efectos mediante intervenciones nutricionales específicas y ensayos clínicos en humanos.

Los resultados se presentarán en agosto, en el congreso anual de la American Chemical Society

La investigación se enmarca en un proyecto liderado por González Sarrías, financiado por la Fundación Séneca y la asociación AILIMPO de la Región de Murcia, y forma parte de la tesis doctoral de Beatriz Garay Mayol. El equipo pertenece al grupo de Calidad, Seguridad y Bioactividad de Alimentos Vegetales del CEBAS-CSIC, reconocido como grupo de excelencia científica, y ha contado con la colaboración de la Universidad de Lisboa.

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Como colofón a este reconocimiento internacional, González Sarrías ha sido invitado a presentar los resultados en el congreso anual de la American Chemical Society, que se celebrará en agosto en Chicago, consolidando así la proyección global del centro murciano.