Antelo: "El PP va a tener mucho más fácil negociar con Vox que con Virginia Martínez y conmigo"

"Creo que el Partido Popular va a tener mucho más fácil negociar con Vox que con Virginia Martínez y conmigo, y lo digo por los hechos", aseguró este miércoles el diputado José Ángel Antelo en la Asamblea Regional, tras ser preguntado por si su voto y el de su nueva compañera en el Grupo Mixto modificará la aritmética parlamentaria.

El expresidente de la formación de Santiago Abascal en la Región de Murcia, defenestrado hace mes y medio, recordó que hace pocas semanas, en la Comunidad Valenciana, Vox firmó con el PP que los centros de menores migrantes no acompañados se instalen en las afueras de las ciudades o que los migrantes puedan acceder a ayudas sociales a partir de los tres años de residencia en Baleares. "La postura mía y la de Virginia es muy clara: los centros de 'menas' —acrónimo que usa para referirse a estos niños y adolescentes— tienen que ir a Marraquech y las pagas son para los nacionales. Además, hemos sido la única comunidad que ha cerrado un centro de 'menas'", explicó. "No sé si ahora el nuevo posicionamiento de Vox va a ser pedir que se reabra el centro de Santa Cruz porque estaba a las afueras de la ciudad", añadió.

Aunque intentar marcar distancia con el PP, apoya la aprobación de la Ley de Vivienda que negoció

No obstante, su posible apoyo a la Ley de Vivienda parece posible, ya que, según manifestó, ya está "negociada" y "comunicada" a la dirección nacional de Vox. "Se votó en contra de esa ley de vivienda porque introducía el coliving, introducía el cohousing, no liberalizaba suelo y, además, no posponía el pago de impuestos de esa vivienda habitual a lo largo de los años", recordó, agregando que "todo lo que se pidió en su momento ya está" en el anteproyecto de ley.

En este sentido, se preguntó "por qué no se lleva a debate". En su opinión, la dirección nacional de Vox tiene "paralizada" su aprobación "porque considera que eso le da rédito electoral para las elecciones en Andalucía". Para Antelo, "la peor vivienda es la que no se construye".

Más deserciones

Tras alabar la decisión de Virginia Martínez, quien destacó que ha abandonado el partido porque "no podía seguir colaborando con una cúpula que está absolutamente denostada" y que "está utilizando a las provincias y a las comunidades autónomas como parte de su cuenta de resultados", Antelo lamentó la "clara descomposición" de la formación de Abascal en la Región de Murcia.

Según él, la "falta de credibilidad" que sufren en la sociedad ha provocado una "desafección" que alcanza a sus cargos institucionales, incluidos los "propios diputados que hay a día de hoy en Vox y los propios concejales". "No descarto que se den más pasos al lado y que haya nuevas incorporaciones a los grupos de no adscritos", declaró.

"Viendo la deriva de del partido, no descartaría nada ni en la Asamblea ni en los ayuntamientos", insistió.

Quiere recuperar su voz en los Plenos

José Ángel Antelo, suspendido de militancia en Vox, intentará hacerse con la Portavocía del Grupo Mixto ahora que cuenta de su lado a quien fuera compañera de partido Virginia Martínez, que acaba de abandonar la formación de Santiago Abascal y abandonar el grupo parlamentario que dirige ahora Rubén Martínez Alpañez.

Podemos-IU y Vox no han sido capaces de llegar a un acuerdo para presentar un reglamento

"Voy a velar por los intereses de Virginia y por los intereses míos, en este caso, de tener la máxima posibilidad de dirigirme a los ciudadanos de la Región de Murcia, y si eso es a través de la Portavocía, será a través de la Portavocía. Y si es a través de ser portavoz adjunto, será a través de la Portavocía adjunta", explicó.

Antelo reconoció en un encuentro con la prensa en la Asamblea Regional, durante la celebración del Pleno, que Podemos-IU y él no han sido capaces de llegar a un acuerdo para presentar un reglamento ante la Mesa de la Cámara, por lo que tendrá que ser el órgano rector del Parlamento autonómico el que lo elabore. Además, añadió, con la entrada este mismo miércoles de Virginia Martínez, lo hablado hasta ahora ha quedado caduco.

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Hasta ahora, el Grupo Mixto lo formaban tres personas, dos de formaciones de izquierdas y una, díscola de Vox. Con la última integración, la correlación de fuerzas es equitativa y los exmiembros del Grupo Vox pueden hacer valer su voz.