"Colapso" a la vista en la Región de Murcia por la 'avalancha' de peticiones para la regularización masiva de migrantes

Ayuntamientos, centros de salud, oficinas de Extranjería y de Correos de la Región de Murcia se preparan para hacer frente a una avalancha de solicitudes y un posible "colapso" por parte de decenas de miles de migrantes que buscan obtener la perceptiva documentación para regularizar su situación y obtener su permiso de trabajo y residencia en España, después de que el Consejo de Ministros diese luz verde este martes al nuevo proceso extraordinario que estará en vigor desde este 15 de abril hasta hasta el próximo 30 de junio.

El principal 'escollo' que tienen que cumplir de primeras es demostrar el 'arraigo' con el lugar en el que están viviendo y acreditar su presencia al menos durante cinco meses, lo que provocará una fuerte presión sobre oficinas municipales, autonómicas y estatales encargadas de gestionar la documentación.

Se estima que la demanda va a ser tan alta que el Gobierno ya ha comenzado a plantear refuerzo de turnos y servicios en las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) de la Región tras la aprobación del nuevo proceso.

Así lo alerta en declaraciones a La Opinión Francisco Puche, responsable regional de CSIF dentro del sector de la AGE, que asegura que para hacer frente a este aluvión de consultas y solicitudes, se han puesto en marcha medidas de refuerzo en la recogida de solicitudes.

En la Región de Murcia, la documentación podrá presentarse en la oficina de Extranjería del Cabezo Cortado, así como en varias sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El plan incluye más puestos de atención, horarios ampliados y la colaboración de Correos para gestionar las consultas

El plan pasa por habilitar hasta 11 puestos de atención adicionales con horarios de tarde de hasta tres horas diarias. También por parte de la Delegación del Gobierno confirman a este periódico que se está tratando de organizar estos servicios adicionales para tratar de atender el aluvión de peticiones que se espera en las próximas semanas. La regularización arranca este mismo jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial.

Correos también entra en juego

Además, también se permitirá la entrega de documentación en oficinas de Correos, especialmente en zonas con alta concentración de población migrante como el Campo de Cartagena o Lorca.

Puche advierte de que, aunque la tramitación inicial se realizará de forma telemática a través de la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX) en Vigo, el verdadero "colapso" podría producirse meses después, cuando los expedientes regresen a las oficinas locales para su gestión final. En ese momento, se verán especialmente afectadas las oficinas de Extranjería y los servicios de expedición de NIE y TIE, dependientes de la Policía Nacional.

Las previsiones apuntan a un aumento "sin precedentes" de solicitudes: si inicialmente se estimaban unas 500.000 en toda España (al menos 30.000 de ellos en la Región), ahora las cifras llegarían a superior incluso el millón.

En la Comunidad, donde habitualmente se tramitan unos 50.000 expedientes al año, Puche augura que la cifra podría llegar incluso a duplicarse. "El sistema va a tensionarse al máximo", apunta Puche, quien anticipa colas masivas y una alta presión sobre el personal pese a los refuerzos planteados, que considera limitados.

El representante de CSIF sostiene que el proceso, que incluye fases de recogida, tramitación y resolución, podría extenderse al menos tres meses solo en su primera etapa, con previsiones de que la recepción de documentación se prolongue hasta mediados de julio.