Cinco centros de la Región son galardonados en los Premios Excelencia Educativa

Cinco centros educativos de la Región de Murcia han sido galardonados en los Premios Excelencia Educativa, que entregó el pasado lunes en Madrid la Fundación Mundo Ciudad en colaboración con la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN).

Así, el CEIP Cierva Peñafiel (Murcia) recibió el premio a la ‘Mejor área de dirección en liderazgo de proyectos pedagógicos integrados’; el Colegio Vistarreal (Molina de Segura) fue premiado como ‘Mejor profesorado en formación integral, bilingüe y metodologías activas’ y ‘Mejor colegio en educación integral’; el Colegio Joaquín Carrión Valverde (San Javier) obtuvo los galardones al ‘Mejor colegio inclusivo’ y a la ‘Mejor trayectoria en educación’; y el Colegio Lideria International School (Puerto Lumbreras) recibió los galardones al ‘Mejor colegio internacional’, ‘Mejor programa educativo’, ‘Mejor innovación’, ‘Mejores instalaciones’ y ‘Mejor área de dirección’.

Por su parte, el centro de Formación Profesional Universae (Murcia) fue reconocido con los premios a la ‘Mejor innovación educativa en ecosistema virtual inmersivo y metodologías digitales’, ‘Mejor centro de Formación Profesional con propuesta híbrida y formación adaptada al futuro digital’, ‘Mejor responsabilidad social en formación con programas de becas y acceso inclusivo a la educación’ y el ‘Premio especial al mejor centro de formación especializado en metodologías digitales’.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, recibía este miércoles a los directores de los centros educativos premiados y destacaba que "la Región ha recibido el mayor número de premios, lo que refleja el compromiso diario de toda la comunidad educativa con una enseñanza de calidad y consolidan a la Región de Murcia como un referente educativo". En este sentido añadía que "ponen de manifiesto que nuestros centros están a la vanguardia, aplicando metodologías innovadoras que preparan al alumnado para los retos del futuro. Desde el Gobierno regional apostamos por una excelencia educativa que va de la mano de la equidad, garantizando que ningún alumno se quede atrás".

El titular de Educación se reunió con la directora del CEIP Cierva Peñafiel, Adelia Gálvez; el presidente del colegio Vistarreal, José Gómez; el director del colegio Joaquín Carrión Valverde, Toni García; la socia fundadora de Lideria International School, Alba Navarro; y el director general de Universae, Francisco Cámara.

Estos galardones premian las mejores prácticas en educación a nivel mundial, reconocen a centros que trabajan para lograr la excelencia en la educación y las buenas prácticas empresariales.