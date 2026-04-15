La CHS activa un plan de 6,8 millones para prevenir inundaciones en la cuenca del Segura

La lucha contra las inundaciones en el sureste da un nuevo paso adelante con una inversión millonaria destinada a actuar sobre los cauces del Segura. En un contexto marcado por episodios cada vez más intensos de lluvias torrenciales, la administración hidráulica da un paso más para anticiparse a sus efectos y reducir riesgos en el territorio.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sacado a licitación un contrato de servicios destinado a ejecutar actuaciones preventivas frente a inundaciones en toda la demarcación del Segura. Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) y busca reforzar la seguridad de los cauces ante fenómenos hidrológicos extremos.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación que supera los 6,8 millones de euros, aunque su valor estimado asciende a casi 12 millones. El plazo inicial de ejecución será de 12 meses, con posibilidad de prórroga, lo que permitirá dar continuidad a las actuaciones en función de las necesidades detectadas.

Según ha detallado la CHS, el objetivo principal de estos trabajos es "mejorar la capacidad de desagüe, reducir el riesgo de inundación y favorecer la recuperación del espacio fluvial". Para ello, las intervenciones se distribuirán a lo largo de distintos cauces de la red hidrográfica de la demarcación.

Entre las actuaciones previstas figuran la retirada de vegetación y sedimentos que dificultan el flujo del agua, así como la estabilización y reparación de márgenes dañadas por procesos erosivos. También se llevarán a cabo tareas de restauración de la vegetación de ribera, con el fin de recuperar la funcionalidad natural de los ríos y mejorar su respuesta ante episodios de crecidas.

El contrato incluye actuaciones correctivas tras episodios de crecidas

Fuentes del organismo subrayan que estas actuaciones permitirán "mejorar el régimen hidráulico de los cauces" y facilitarán una gestión más eficaz en situaciones de avenidas, reduciendo el impacto sobre poblaciones y zonas agrícolas.

El contrato incluye además actuaciones correctivas tras episodios de crecidas, así como intervenciones puntuales orientadas a mantener el buen estado de las masas de agua, en línea con los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y se ha dividido en cinco lotes que abarcan diferentes zonas de la demarcación: la Región de Murcia, la provincia de Alicante, la cabecera de la cuenca y la provincia de Almería. A estos se suma un lote específico para la asistencia técnica y la coordinación en materia de seguridad y salud.

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Con esta iniciativa, la CHS refuerza su papel en la gestión del dominio público hidráulico y en la prevención del riesgo de inundaciones. El organismo insiste en que estas actuaciones son clave para "la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente", especialmente en un escenario de creciente variabilidad climática.