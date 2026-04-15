Anabel Alonso rodará en Alcantarilla el nuevo cortometraje de un director murciano nominado a los Bafta

Una cocina. Dos mujeres. Y una decisión que lo cambia todo. Así arranca Gas, el cortometraje que convertirá la Región de Murcia en escenario de una producción de alcance nacional, con uno de los rostros más conocidos de la televisión española al frente del reparto.

El rodaje tendrá lugar el próximo miércoles 22 y jueves 23 de abril en una vivienda de Alcantarilla, que ejercerá de set casi en exclusiva, con un único plano final en una playa murciana (aún por determinar). Al frente del reparto estará Anabel Alonso, una de las actrices más reconocidas de la televisión y el cine español.

El proyecto lo dirige José Prats (1988), cineasta nacido en Caravaca de la Cruz que regresó a su tierra hace casi dos años tras pasar ocho en Inglaterra, donde desarrolló buena parte de su carrera en el ámbito de la animación.

Su último trabajo, Adiós (candidato a Mejor cortometraje de animación en los Premios Bafta 2024) es un corto de animación y stop motion que le llevó año y medio completar. Ahora da el salto a la imagen real con una historia coescrita junto a José García, guionista de las Islas Canarias.

Una historia de mujeres, humor negro y memoria

Gas gira en torno a Esperanza (Anabel Alonso), una mujer de 61 años que ha llevado, según describe el propio director, "una vida muy triste, muy solitaria, pegada a su marido, que es una persona que la ha ignorado". La historia transcurre en 2005 o 2006 y arranca cuando Esperanza, agotada de una existencia anodina y de cargar con todo el peso del hogar, toma la drástica decisión de quitarse la vida abriendo el gas en su cocina, el lugar donde más horas ha pasado a lo largo de los años.

La irrupción de Lourdes, su vecina entrometida (interpretada por Soledad Mallol), trastoca ese momento. Lourdes, que comparte una situación vital muy parecida a la de Esperanza aunque con una actitud radicalmente distinta, entra en la cocina, descubre el plan y, lejos de disuadirla, comienza a enumerarle métodos de suicidio supuestamente más eficaces. "Son ópticas muy diferentes", explica el director. "La forma de escapar de la realidad de Lourdes es hacia delante; la de Esperanza, hacia atrás".

A pesar de la crudeza del punto de partida, el tono del corto es el del humor negro: "Intentamos contar la historia en clave de humor, sin olvidarnos de entretener al espectador", señala Prats. El fondo, sin embargo, es una reivindicación clara: "El objetivo es recordar, sobre todo a las nuevas generaciones, la vida que han tenido nuestras madres y nuestras abuelas, que lamentablemente muchas veces no han conseguido hacer valer estos pequeños logros que estamos consiguiendo con la igualdad de género, porque parece que eso no va con ellas".

El caravaqueño José Prats tras el escenario de su último corto, 'Adiós' / @jose__prat

Producción murciana, aragonesa y catalana

Aunque la historia sitúa geográficamente a sus protagonistas en una ciudad del interior peninsular ("podría ser León, Torrejón o Alcalá de Henares"), el rodaje será casi en su totalidad murciano. El equipo técnico lo forman profesionales de Murcia, Aragón y Cataluña, con un director de fotografía procedente de Zaragoza.

La productora principal del proyecto es murciana y es Elena Carrasco, que fue "la primera que entró en el proyecto" y que lo produce junto a Du Cardelin (J. Alberto Andrés Lacasta) y Persi Motion Pictures (Richard Hierner). No habrá figuración ni extras: el corto se sustenta únicamente sobre las dos actrices protagonistas.

Entrega a finales de mayo y ruta por festivales

El cortometraje tiene prevista su entrega para finales de mayo. Después, seguirá el camino habitual en este tipo de producciones: una ronda de festivales nacionales e internacionales. El director confía en que Gas pueda verse también en certámenes murcianos como los de Cartagena, Mula o Molina de Segura. Su presencia en plataformas digitales o en televisión llegaría, previsiblemente, pasados uno o dos años de recorrido en encuentros cinematográficos.