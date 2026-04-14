La vocación gana terreno como principal motivo para elegir carrera universitaria entre los murcianos

Seis de cada diez alumnos de Bachillerato de la Región de Murcia elegirá su carrera universitaria por vocación, una decisión complicada que los jóvenes deben tomar cuando se acercan a la mayoría de edad y en la que cada vez tiene un mayor peso los gustos y las preferencias personales, dejando en un segundo plano las salidas profesionales que puedan tener estos estudios.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado gracias a los datos extraídos al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour que se ha celebrado en un total de 25 ciudades españoles entre final de 2025 y febrero de 2026 y que hizo parada en la ciudad de Murcia el pasado mes de octubre, un encuentro en el que miles de alumnos de Bachillerato recibieron orientación e información de más de una treintena de universidades nacionales e internacionales.

Estos salones van dirigidos a alumnos, padres y orientadores, con la vista puesta en resolver dudas sobre las distintas titulaciones, las universidades disponibles, planes de estudios, tarifas y precios, becas y residencias.

Una vez analizada la asistencia y las preferencias de los futuros universitarios, el estudio realizado por Círculo de Formación detalla que la vocación se ha convertido en el principal motivo por el que los jóvenes murcianos elegirán su grado universitario, llegando a representar el 59% del total, una cifra que crece de forma importante respecto al año anterior, cuando la vocación estaba detrás del 48% de la elección de estudios superiores. Un aumento de once puntos en un único año.

En el lado opuesto, el interés por las salidas profesionales ha sufrido un desplome histórico, pasando de ser el motivo del 35% de los alumnos el curso anterior a solo el 7% en la presente edición. Al tiempo que un 24% de los alumnos de Bachillerato murcianos reconoce que elegirá su grado porque "se gana mucho dinero", frente al 17% del año pasado.

La vocación también se sitúa como el primer motivo de elección a nivel nacional con el 56% de los alumnos (59% en la Región de Murcia); aunque en España el segundo motivo para elegir un grado universitario es la salida profesional con un 28% del total (7% en la Región de Murcia); y el tercero, que se "gane mucho dinero", con un 13% de media nacional (24% los murcianos).

Razones para elegir carrera en la Región de Murcia Por vocación, me gusta desde siempre 59%

Se gana mucho dinero 24%

Porque está cerca de casa 10%

Tiene muchas salidas profesionales 7%

Menos interés por el emprendimiento

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, el 49% de los jóvenes murcianos prefiere trabajar en la empresa privada, mientras que un 44% tiene previsto opositar para ser funcionario.

Los autores del trabajo señalan que resulta llamativo en este apartado el gran aumento del interés por la función pública, que se ha triplicado en un solo año, pasando del 13% en el curso 2024-2025 al 44% actual.

En sentido inverso, el espíritu emprendedor ha sufrido un descenso alarmante: si el año pasado un 61% de los jóvenes de Murcia manifestaba su intención de montar su propio negocio, en esta edición la cifra ha caído hasta el 7%. Por su parte, la preferencia por la empresa privada ha crecido del 26% al 49% en el último año.

Salón de Orientación Universitaria celebrado el pasado octubre en el Hotel Nelva de Murcia. / Juan Carlos Caval

En lo que respecta a dónde les gustaría cursar sus estudios universitarios, el 54% de los jóvenes murcianos prefiere hacerlo en su propia provincia o comunidad. Esta preferencia por quedarse "en casa" ha aumentado significativamente respecto al 35% registrado el año pasado, situándose en niveles similares a los de hace dos cursos (47%). Un 28% se desplazará a otra comunidad autónoma y solo un 3% buscará formación en el extranjero, frente al 13% que lo deseaba el curso anterior.

El deseo por trabajar fuera de España se triplica

Los datos recogidos en el Salón de Orientación Universitario Unitour también muestran el lugar en el que prefieren desarrollar su carrera profesional los universitarios: el 37% de los murcianos desea trabajar en su propia provincia o comunidad. Este deseo de arraigo laboral se ha duplicado en el último año, ya que en la edición anterior solo el 17% optaba por esta opción.

Sin embargo, destaca también un fuerte incremento en el deseo de internacionalización: el 33% de los jóvenes planea irse al extranjero, una cifra que casi cuadruplica el 9% del año pasado. Por último, un 24% prefiere trabajar en cualquier lugar de España y a un 7% le es indiferente el destino.