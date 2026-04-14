Virginia Martínez: de la trastienda orgánica de Vox a la ‘guerra’ contra la inmigración ilegal y el niqab en la Asamblea Regional

De estar en la trastienda orgánica de Vox a conseguir el foco político por su guerra contra «las prácticas islámicas que atentan contra la dignidad de las mujeres». Si hay un momento mediático que ha tenido Virginia Martínez -la diputada que abandona el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional tal y como publica en exclusiva La Opinión de Murcia este martes- durante su transcurso como y que los ciudadanos recuerden, ese es el que protagonizó el pasado mes de diciembre, cuando en plena performance se enfundó un niqab negro durante un Pleno para denunciar las «cárceles de tela» en las que se encuentran las mujeres musulmanas, con el objetivo de que se prohibiese tanto este atuendo musulmán como el burka en espacios públicos.

La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, le impidió intervenir así, se tuvo que quitar la prenda y la moción terminó fracasando, no sin antes afirmar que si no se permite salir con la cara tapada en el Parlamento autonómico, «tampoco se debería permitir en ningún lugar público de la Región».

Más allá de este momento que no pasó desapercibido, lo cierto es que la diputada autonómica, ingeniera superior informática por la Universidad Antonio de Nebrija, ha sido durante estos años uno de los perfiles más visibles de Vox en el Hemiciclo.

Antes de dar el salto institucional como número 5 en la lista para las elecciones autonómicas de 2023, ocupó el cargo de vicesecretaria nacional de afiliación del partido, creando y liderando un equipo de más de 500 voluntarios para dar servicio a los afiliados tanto en España como en el extranjero.

Su momento más polémico llegó cuando se puso el velo islámico en el Parlamento para defender su prohibición en espacios públicos

Dentro de la Asamblea ha ocupado un papel bastante más relevante que el de una diputada de ‘segunda fila’: preside la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo; ha sido secretaria y portavoz adjunta de Vox en Economía, Hacienda y Presupuesto; y ha tenido presencia en comisiones especiales sobre pobreza, reto demográfico, pequeño comercio y la investigación del aeropuerto de Corvera.

Y, sin pelos en la lengua, durante sus comparecencias ha tratado siempre de plantar cara a la izquierda ante temas relacionados con la inmigración, la seguridad del país o los menores extranjeros no acompañados hasta el punto de defender que debe abandonar nuestro país «todo aquel inmigrante legal que no se quiera integrar en nuestra cultura, que no quiere aprender nuestro idioma, que pretenda vivir de las ayudas sociales y que pretenda imponer su cultura contraria a los principios fundamentales de nuestra sociedad».

«No solo hay que frenar la inmigración ilegal, sino que además hay que deportar a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren ahora mismo dentro de nuestro país y de nuestra Región. Todo inmigrante legal que haya cometido delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, se tiene que volver a su país de origen», defendía el pasado mes de febrero durante un Pleno. La diputada de Podemos, María Marín, llegó a responderle en ese mismo debate de tener un «odio enfermizo a todo lo que tiene que ver con lo árabe».

Virginia Martínez sonríe en un momento durante un Pleno de la Asamblea. / Iván J. Urquízar

"Por amor a los de dentro"

Ante la regularización masiva de inmigrantes anunciada este año por el Gobierno, ella misma defendió en declaraciones a este periódico que «la defensa de nuestra cultura, de nuestro país y de nuestra gente la hacemos por amor a los de dentro no por odio a los de fuera».

Otro de los apartados en los que más ha destacado durante estos años como diputada de Vox es en el relacionado con el tejido económico y comercio. Vox promovió la comisión especial sobre el pequeño comercio y Martínez formaba parte de ese frente parlamentario; además, por su posición en Industria y Economía, ha sido una voz habitual del grupo en asuntos de empleo y empresa. En presupuestos, ella misma puso el foco en partidas ligadas a formación industrial y apoyo al tejido productivo.