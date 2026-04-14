Política
'Sangría' de Vox en la Región de Murcia: todas las salidas tras la crisis interna en el partido
Desde la expulsión de José Ángel Antelo se han ido sucediendo diferentes bajas en la formación de Abascal, entre ellas las de Diego Salinas o José Francisco Garre como más sonadas
Virginia Martínez, que este martes ha enviado su escrito a la Asamblea Regional para abandonar el Grupo Parlamentario Vox y pasarse al Grupo Mixto tal y como publicó en exclusiva La Opinión de Murcia este martes, se suma a la 'sangría' de bajas que el partido de Abascal lleva acumulando en las últimas semanas tras la crisis interna que se abrió con el enfrentamiento del aparato con el exlíder provincial José Ángel Antelo.
Estas han sido todas las bajas que ha acumulado el partido de Santiago Abascal en la Región de Murcia en las últimas semanas:
- José Ángel Antelo
El hasta entonces líder regional de Vox fue suspendido por el partido el 6 de marzo tras ser los días anteriores apartado de la presidencia provincial y expulsado del Grupo Parlamentario.
- Diego Salinas
El primer teniente de alcalde en Cartagena decidió dejar Vox el 4 de marzo, precisamente con el inicio de los ataques del partido contra Antelo.
- Beatriz Sánchez del Amo
La concejala cartagenera anunciaba que dejaba de ser afiliada al partido el pasado 1 de abril.
- José Francisco Garre
El hasta entonces portavoz de Vox en Torre Pacheco y vicepresidente del Comité de Garantías a nivel nacional rompía con la formación el 27 de marzo, horas después de que firmase un nuevo acuerdo de Gobierno con el PP sin el beneplácito de la dirección nacional.
- Ana Belén Martínez y Josefa Guillén
Ediles en Torre Pacheco, se unieron a Garre dándose de baja también del partido.
- Marcos Cano
Dimitió como concejal y portavoz municipal de Vox en Totana el 9 de marzo tras la polémica iniciada con Antelo.
- Virginia Martínez
Este martes 14 decidía enviar su escrito a la Asamblea solicitando su abandono del Grupo Parlamentario Vox para pasarse al Grupo Mixto.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- Matan a un murciano de una paliza en plena calle en Hellín
- Del aislamiento a la competitividad: la apuesta por los caminos rurales en la Región de Murcia
- Las lluvias dejan calles anegadas en Mazarrón y el viento pone este lunes en alerta a varias zonas de la Región
- Macrorredada en Lo Campano y Los Dolores: más de 80 agentes participan en un operativo con al menos cuatro detenidos
- Problemas en el tranvía de Murcia: un camión alcanza la catenaria y obliga a habilitar buses alternativos
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia