La Región pondrá en marcha el teléfono 065 para evitar la soledad en mayores

Uno de cada cinco mayores de 65 años de la Región de Murcia sufre soledad no deseada, una situación que afecta en mayor medida a las mujeres, a personas con problemas de salud o que han perdido a un familiar cercano. Para atender a este grupo de población vulnerable, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha elaborado la Estrategia contra la Soledad No Deseada, un documento clave que marca las líneas a seguir durante los próximos años y cuyo principal pilar es la creación del teléfono 065, una línea diseñada para atender a personas mayores en situación de soledad no deseada y que comenzará a funcionar la próxima semana.

Así lo ha anunciado este martes la consejera Conchita Ruiz durante la presentación de la estrategia, que ha contado con la asistencia de distintas entidades de ámbito social y con los responsables del Teléfono de la Esperanza, que será el encargado de prestar el nuevo servicio en la comunidad, un servicio que se calcula que podría beneficiar hasta a 50.000 personas mayores en la Región de Murcia.

El teléfono 065 es una de las líneas de actuación incluidas en la Estrategia contra la Soledad No Deseada, una hoja de ruta dirigida a mejorar los mecanismos de detección del aislamiento en las personas mayores, reforzar la intervención integral y el acompañamiento continuado, y que "permitirá prevenir la soledad, escuchando y atendiendo a aquellas personas mayores que lo necesiten", apunta Ruiz.

Más de 50.000 murcianos se beneficiarán del nuevo teléfono de asistencia

Para su elaboración, la Consejería ha contado con la colaboración de las entidades locales y del Tercer Sector, así como con las propias personas mayores y profesionales que trabajan con ellas. La estrategia se divide en cuatro ejes que despliegan las diferentes medidas a desarrollar: prevención, sensibilización y vida en comunidad; detección de situaciones de soledad; intervención y acompañamiento social; y coordinación y generación del conocimiento.

Otros herramientas de apoyo

Entre las medidas destacadas de la Estrategia contra la Soledad no Deseada se encuentra la creación de mesas de coordinación en los municipios, en las que el papel de las entidades locales será clave. Este instrumento estará integrado por centros de salud, centros de servicios sociales, centros de atención a personas mayores, agentes regionales y locales competentes y agentes sociales de cada territorio.

Al mantener un contacto directo con los mayores de cada municipio podrán detectar los posibles casos de soledad no deseada, por no acudir a citas previstas o por no participar en actividades en las que se contaba con estas personas. Así, los municipios serán el primer lazo de unión de una red que se extenderá en toda la Comunidad, a partir de esta estrategia, para evitar cualquier situación de aislamiento.

El acto de Política Social ha contado con la asistencia de los presentadores Antonio Hidalgo y Encarna Talavera. / L.O.

Además, para mejorar la detección, se establecerán alianzas con agentes sociales como parroquias, comercios o farmacias, que actuarán como agentes detectores del aislamiento involuntario en su vecindario, así como con colegios profesionales de farmacéuticos, de trabajo social o de psicólogos, entre otros.

También se impartirá formación especializada en soledad no deseada a los casi 1.500 profesionales que prestan el servicio de Teleasistencia y de Ayuda a Domicilio en la Región a más de 21.000 personas dependientes. Además, se crearán figuras voluntarias de referencia, integradas por personas mayores que hayan vivido la soledad no deseada y puedan detectar y acompañar a otras en la misma situación.

La titular de Política Social también destaca que la estrategia diferenciará dos grupos de edad, de 65 a 79 años y personas mayores de 80 años, priorizando a las personas que viven en residencias, que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, en situación de dependencia o con discapacidad, a personas que atraviesen una situación de duelo y a aquellas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas.