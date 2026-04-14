La Región de Murcia defiende sin complejos el Tajo-Segura en 'territorio enemigo'

La defensa del agua como motor económico y social volvió a situar a la Región de Murcia en el centro del debate nacional. En un escenario poco propicio —Castilla-La Mancha, donde el Gobierno autonómico impulsa cambios en las reglas de explotación del trasvase— la delegación murciana desplegó un discurso firme, técnico y sin concesiones en favor del Tajo-Segura y del modelo de gestión hídrica del Levante.

El XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, organizado por Fenacore en Ciudad Real, sirvió así de altavoz para reivindicar no solo la continuidad de esta infraestructura, sino también el liderazgo de la Región de Murcia en eficiencia, reutilización y modernización del regadío. Todo ello, además, en un momento clave, con dos sentencias del Tribunal Supremo aún pendientes sobre el futuro del trasvase y con la amenaza de una reducción de hasta 100 hectómetros cúbicos anuales.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, participó en la mesa redonda sobre el posicionamiento autonómico ante el regadío. Allí defendió el modelo murciano como un referente nacional, subrayando —según expuso— que la principal fortaleza de la Región reside en "su capacidad para gestionar el agua en un contexto de escasez, apoyándose en la tecnología y la innovación".

Rubira puso cifras a esa afirmación: la reutilización del 98% de las aguas depuradas frente al 11% de la media nacional y el 5% europeo, así como un 87% de superficie de regadío modernizada con sistemas de goteo. Datos que desmontan las críticas habituales que vienen de la comunidad castellanomanchega donde a menudo se tilda a los gestores murcianos de derrochadores. Muy al contrario, la delegación regional "sacó pecho" de un modelo que considera ejemplo de sostenibilidad y eficiencia.

La Región reutiliza el 98% de las aguas depuradas frente al 11% de la media nacional y el 5% europeo

En esa línea, la consejera insistió en la necesidad de una política hídrica nacional "valiente", basada en la planificación y la redistribución de recursos. "El problema no es que falte agua en España, sino que está mal repartida", afirmó, defendiendo la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional que permita algo tan sencillo y esencial como "llevar agua de donde sobra a donde falta".

La consejera de Agua y Agricultura, Sara Rubira, este martes en el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. / CARM

El eje central de su intervención fue, no obstante, la defensa del trasvase Tajo-Segura, que calificó de "infraestructura estratégica para el presente y el futuro del regadío en la Región de Murcia". Cuarenta y siete años después de su puesta en marcha, añadió, sigue siendo "imprescindible" para garantizar el suministro, la calidad del agua y la competitividad agrícola. Por ello, reclamó al Estado "seguridad y estabilidad" ante los cambios normativos en marcha.

La posición del Gobierno regional fue respaldada por el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, quien incidió en el papel del regadío como pilar del desarrollo económico y social. En declaraciones durante el congreso, defendió que el sector primario "depende en gran medida del regadío" y destacó su papel clave en momentos de crisis, como la pandemia, al garantizar el abastecimiento alimentario.

Jiménez subrayó además el objetivo de los regantes de reivindicar las infraestructuras hidráulicas, poniendo el foco en el trasvase como "la principal obra hidráulica de este país". Su presencia en el encuentro, como miembro de la Comisión Permanente de Fenacore, evidenció también la coordinación del sector en la defensa de sus intereses.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez Madrid, apeló al consenso y a la unidad en torno al agua como recurso estratégico. Consideró que estos congresos son fundamentales para “defender un bien de dominio público” y para trasladar a las administraciones la necesidad de dotar al sector de herramientas que permitan mantener la actividad en el medio rural.

Martínez abogó por tratar el agua como un "tema de Estado", dejando a un lado las disputas territoriales que, a su juicio, dificultan la gestión de un recurso esencial para la vida y la producción de alimentos. En este sentido, insistió en que regantes y ciudadanos comparten una misma posición: garantizar el futuro del campo y el abastecimiento alimentario.

Planas lanza el mayor plan de regadíos mientras el sector alerta por los costes

El XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes también ha servido para evidenciar el delicado momento que atraviesa el regadío español. Precisamente para combatir esas amenazas, el ministro Luis Planas aprovechó el foro para anunciar una inversión de 2.700 millones hasta 2027 para modernizar 750.000 hectáreas, en lo que definió como el mayor plan de la historia, orientado a digitalización, energías limpias y eficiencia hídrica.

Planas defendió el regadío como "columna vertebral" del sistema agroalimentario —genera el 61% de la producción con el 22% de la superficie— y advirtió del descenso de lluvias de hasta el 40% a final de siglo, apostando por "aprovechar cada gota".

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En paralelo, Fenacore alertó del impacto de la energía y los fertilizantes, que amenaza la rentabilidad y puede repercutir en los precios. La federación reclamó más ayudas, inversión en infraestructuras y una política de Estado del agua, en un contexto de creciente presión climática y económica.