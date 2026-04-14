La recuperación del Mar Menor encara su fase decisiva con el 41% del presupuesto comprometido

La recuperación del Mar Menor entra en una fase decisiva. Con cifras que apuntan a un alto grado de ejecución y con nuevos proyectos sobre la mesa, el Gobierno central defiende que el plan avanza no solo en inversiones, sino también en un elemento clave: la reconstrucción de la confianza entre administraciones y sectores implicados.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado este martes que el marco de actuaciones prioritarias para el Mar Menor supera ya el 85% de movilización presupuestaria, en el marco de la quinta reunión de la Comisión Interadministrativa celebrada junto al consejero autonómico Juan María Vázquez.

Morán ha detallado que, de los 675 millones de euros previstos, "ya se han movilizado unos 589 millones", de los cuales 278 millones están comprometidos —es decir, con contratos o resoluciones firmes— y 133 millones certificados, lo que implica que ya han sido ejecutados y justificados administrativamente. En términos porcentuales, esto supone un 41% comprometido y cerca de un 20% ejecutado.

Entre los datos más relevantes, Morán ha subrayado el abandono de unas 9.000 hectáreas de regadío ilegal, lo que ha permitido reducir en torno a 1.000 toneladas la entrada de nitratos en la laguna, desde el inicio del proceso de restitución de suelos. Una cifra que el secretario de Estado ha calificado como "una reducción sustancial" tras décadas de presión ambiental.

Además, unas 7.000 hectáreas están actualmente en proceso de restauración ambiental, incluyendo actuaciones sobre antiguos pasivos mineros y el desarrollo del llamado cinturón verde.

El secretario de Estado, Hugo Morán, a su izquierda el consejero Juan María Vázquez y a su derecha el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas. / L.O.

Contención de residuos mineros y efecto de las inversiones

Las intervenciones en zonas mineras degradadas comienzan también a mostrar efectos medibles. Según Morán, durante un episodio reciente de lluvias intensas, la dana Alice, las infraestructuras ya ejecutadas evitaron que unas 1.800 toneladas de residuos mineros acabaran en el Mar Menor. En este ámbito, se han invertido 58 millones de euros en más de 150 hectáreas, con varios proyectos en marcha en enclaves como Llano del Beal, El Descargador o Brunita.

La reunión ha servido también para anunciar nuevas actuaciones. Entre ellas, la aprobación en Consejo de Ministros de la primera fase de un parque inundable en Los Alcázares, con una inversión cercana a los 36 millones de euros y una intervención sobre 35 hectáreas. A esto se suman proyectos en redacción para zonas de almacenamiento controlado de aguas y actuaciones en ramblas, especialmente en el entorno de San Pedro del Pinatar y la cuenca del Albujón.

El plan incluye una apuesta por el conocimiento científico, con 16 millones de euros destinados a investigación y unos 50 equipos trabajando en soluciones aplicables al territorio. En paralelo, se han activado ayudas al sector agropecuario a través de la Fundación Biodiversidad, con 10 proyectos ya en ejecución y nuevas convocatorias en evaluación para el ámbito ganadero.

El papel de los municipios

Morán ha destacado especialmente la implicación de los ayuntamientos, que han desarrollado cerca de 50 actuaciones financiadas con una primera transferencia de 20 millones de euros, centradas en mejorar redes de saneamiento. Aquí, cabe destacar que el Gobierno ha aprobado una segunda fase con otros 20 millones, poniendo el foco en la implantación de redes separativas que eviten la sobrecarga de depuradoras durante episodios de lluvias intensas.

"La inversión más importante ha sido en confianza", señala Morán

El Mar Menor vivió una situación delicada tras las miles de toneladas de arrastres que llegaron con la dana Alice. / Ecologistas en Acción

Más allá de los datos económicos, el secretario de Estado ha defendido que el principal avance ha sido intangible. "La inversión más importante que se ha hecho es en confianza", ha afirmado. Según ha explicado, el proyecto partía de un escenario de desconfianza y falta de coordinación entre administraciones y sectores productivos. Hoy, en cambio, considera que existe un "compromiso compartido" que permite ejecutar un plan de gran escala. Morán ha subrayado además que el proceso ha pasado del escrutinio internacional por el deterioro ambiental a recibir reconocimientos en foros internacionales, lo que —ha insistido— evidencia el cambio de tendencia.

El Gobierno prevé que el conjunto de actuaciones esté completamente ejecutado o en fase muy avanzada antes de finales de 2027. Incluso, ha apuntado Morán, podría superarse el 100% del presupuesto inicial debido a nuevas necesidades detectadas durante la ejecución.

Cómo se mide el avance: movilizado, comprometido y ejecutado

El propio balance obliga a distinguir tres niveles clave en la gestión pública:

Movilizado : fondos activados o puestos a disposición de proyectos, aunque aún no necesariamente adjudicados.

: fondos activados o puestos a disposición de proyectos, aunque aún no necesariamente adjudicados. Comprometido : recursos ya asignados mediante contratos, convenios o resoluciones oficiales.

: recursos ya asignados mediante contratos, convenios o resoluciones oficiales. Ejecutado: dinero ya invertido efectivamente y con obras o actuaciones realizadas y certificadas.

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Esta diferencia resulta esencial para entender el ritmo real de las actuaciones, ya que un alto volumen movilizado no implica necesariamente resultados inmediatos sobre el terreno.