El PSOE critica la "patética comedia" entre Vox y PP tras el paso de Virginia Martínez al Grupo Mixto

Para el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, la salida de Virginia Martínez como diputada autonómica del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional y su paso al Grupo Mixto -una decisión que arrebata a la formación de Santiago Abascal su papel de llave en el Parlamento- es "una patética comedia de enredos entre Vox y el PP".

Así lo aseguró este martes antes de decir que la Región de Murcia tiene "muchos problemas por resolver" antes que pararse a comentar de forma detenida "el último episodio" tras la crisis interna de la formación conservadora.

Lo cierto es que, con este movimiento de Martínez que se suma a Antelo, el PP podría negociar con estos dos diputados para lograr acuerdos que pudiesen sacar adelante leyes que aún quedan pendientes como la de Vivienda Asequible o la del Mar Menor.

"Mientras PP y Vox juegan al juego de la silla, los problemas en la Región se acumulan: bomberos sin recursos, listas de espera en sanidad, colegios sin climatización", lamentó el también delegado del Gobierno.

Estamos centrados en lo importante: resolver los problemas reales de los ciudadanos y las ciudadanas y hacer avanzar a la Región de Murcia.