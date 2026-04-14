El PP asegura que la división de Vox no va a condicionar su voluntad de diálogo para llegar a acuerdos en la Asamblea

El portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, ha asegurado que las últimas fugas del Grupo Parlamentario Vox, tras la reciente salida de Virginia Martínez -que se une a José Ángel Antelo en el Grupo Mixto-, no afectan a la voluntad de diálogo de su partido para aprobar proyectos en la Asamblea Regional y se ha mostrado confiado en que las "guerras internas" de los de Abascal "no mermen ni condicionen" esos posibles acuerdos.

Segado se ha pronunciado sobre el nuevo escenario político que se abre en la Asamblea Regional, en el que el Gobierno de López Miras, a dos escaños de la mayoría absoluta, ya no tendría que negociar con los de Abascal para sacar adelante sus proyectos, sino que les bastaría con 'convencer' a Antelo y Martínez para aprobar el resto de iniciativas que quedan pendientes para lo que falta de mandato. "El escenario político que se abre en la Asamblea por la división en Vox no va a condicionar nuestra voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos”, ha apostillado al respecto.

El portavoz parlamentario ha indicado que "desde el Partido Popular lo que esperamos es que esa división, esos enfrentamientos en Vox, no afecten a la estabilidad de los gobiernos que están funcionando en ayuntamientos”, y ha asegurado al hilo que su partido "va a actuar siempre con responsabilidad y tomando las decisiones que respondan única y exclusivamente al interés general de los ciudadanos”.

“Es importante siempre, pero más en este momento, que Vox priorice el interés general. La voluntad del PP para alcanzar acuerdos sigue siendo la misma”, ha subrayado. Por ello, piden responsabilidad a los de Abascal "porque sus problemas internos no deben condicionar posibles acuerdos que son buenos y necesarios para la Región de Murcia".

Además, el portavoz parlamentario ha asegurado que, "ante las noticias que vienen sucediéndose en las últimas semanas, Vox se está rompiendo en la Región de Murcia, se está desintegrando por peleas y divisiones internas que, desde luego, no responden a lo que esperan los ciudadanos”. “Quienes depositaron en su día su confianza en Vox es lógico que hoy estén decepcionados”, ha concluido.