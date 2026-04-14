Portmán encara su momento clave: el proyecto definitivo llegará entre finales de abril y mayo

La regeneración de la bahía de Portmán vuelve a situarse en un momento clave. Tras décadas de retrasos, enfrentamientos políticos y frustración social, el proyecto encara ahora una nueva fase decisiva: la llegada, en cuestión de semanas, de la propuesta técnica definitiva que marcará el rumbo de la intervención.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado este martes que el Ministerio para la Transición Ecológica recibirá el proyecto de regeneración "entre finales de abril y mediados de mayo", tras concluir el proceso de análisis de alternativas y una vez levantada la suspensión de plazos administrativos.

La intervención, largamente esperada en el municipio de La Unión, podría consolidar el cambio de enfoque ya avanzado en 2025: sellar los residuos mineros en el fondo de la bahía en lugar de extraerlos, una decisión basada, defendió, en criterios científicos y de salud pública, aunque con una fuerte oposición vecinal.

Un proyecto condicionado por la ciencia

Morán ha explicado que será la consultora adjudicataria la encargada de entregar la propuesta definitiva de intervención, en cumplimiento de un contrato que fija un plazo de tres meses desde la reactivación del procedimiento. "Tiene que presentar la propuesta en su momento", ha señalado, evitando anticipar el contenido final.

No obstante, el secretario de Estado ha insistido en que el proceso viene marcado por una premisa clara: priorizar la seguridad ambiental y sanitaria. "La prioridad a preservar es tanto las condiciones de garantías medioambientales como evitar efectos nocivos para la salud", ha afirmado.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este martes en Murcia, tras la Comisión Interadministrativa del Mar Menor. / Marcial Guillen/EFE

En este sentido, ha recordado que la comunidad científica lleva años desaconsejando la movilización de los sedimentos acumulados en la bahía, al considerar que su manipulación podría liberar contaminantes peligrosos, una recomendación que, según ha indicado, ha sido trasladada a la empresa redactora del proyecto.

Este criterio técnico es el que llevó al Ministerio a considerar como opción preferente el encapsulado de los estériles en la propia bahía frente a su dragado, una alternativa que sigue generando debate político y social.

Próximos pasos y contexto de tensión política

Una vez recibida la propuesta, el Ministerio convocará a la Comisión de Seguimiento para presentarla oficialmente al territorio. Antes, Morán prevé mantener un encuentro con el alcalde de La Unión la próxima semana para avanzar los detalles.

Aunque ha evitado prejuzgar el resultado final, el secretario de Estado ha dejado claro que cualquier solución deberá cumplir estrictamente con los estándares de seguridad. "No me cabe la menor duda de que las condiciones de protección ambiental y salubridad son las premisas sobre las cuales cualquier ingeniería trabaja", ha señalado.

El anuncio llega en un contexto de fuerte división política sobre el futuro de Portmán. Mientras algunos sectores defienden recuperar el proyecto original —basado en el dragado y traslado de los residuos—, el Gobierno central apuesta por adaptar la intervención a los criterios científicos actuales, priorizando la seguridad frente a otras consideraciones.

Este desacuerdo, evidenciado recientemente en la Asamblea Regional, se suma al creciente malestar ciudadano tras más de tres décadas sin una solución definitiva para uno de los mayores desastres ambientales del Mediterráneo.

Con la vista puesta en finales de abril o mediados de mayo, el futuro de Portmán entra en una fase decisiva. La propuesta técnica que está a punto de llegar no solo definirá la solución ambiental, sino que pondrá a prueba la capacidad de las administraciones para cerrar, por fin, una herida abierta desde hace más de 30 años.

Puerto Mayor, pendiente de inicio

En paralelo, Morán se ha referido a otro de los proyectos pendientes en el entorno del Mar Menor: la retirada de las instalaciones de Puerto Mayor, en La Manga. Según ha explicado, el recurso presentado contra la adjudicación de las obras ya ha sido resuelto a favor del Ministerio, lo que despeja el camino para el inicio de los trabajos.

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El secretario de Estado ha confiado en que las obras puedan comenzar "en un plazo razonable", desbloqueando así una actuación también muy demorada en el tiempo.