Pancorbo exige a Virginia Martínez que entregue su acta de diputada junto a Antelo en la Asamblea tras "traicionar" a los votantes de Vox

El actual líder de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, criticó duramente este martes la salida de Virginia Martínez como diputada autonómica del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional para pasarse al Grupo Mixto junto a José Ángel Antelo, cuestionando su cambio de postura y reclamando la devolución de su acta. "Si no están de acuerdo con el proyecto por el que se presentaron en las listas de Vox, lo que deben hacer es devolver el acta inmediatamente", dijo en referencia a ambos disidentes.

Pancorbo aseguró durante una entrevista en La7 que Martínez "ha cambiado de opinión muy rápido", y aseguró que todavía tiene en su móvil un mensaje que la exdiputada de Vox le envió cuando se hizo oficial su nombramiento relevando a Antelo como presidente provincial de la formación en la Región. "Me venía a decir que estaba muy contenta y que no habían podido hacer una elección mejor", queriendo contraponer así la actitud que le había mostrado hace unos días con su última decisión.

Asimismo volvió a cargar contra Antelo al recordar cuando en 2021, los tres diputados díscolos de Vox en la anterior legislatura -Liarte, Carrera y Campuzano- fueron expulsados por saltarse la disciplina de voto y el entonces líder de la formación los calificó en un artículo de "ratas" exigiéndoles devolver el acta. "Yo, por supuesto, no voy a calificar absolutamente a nadie como rata", matizó, "pero sí que le pido coherencia" en referencia a que dejen su escaño.

"No parece que lo vayan a hacer"

En este sentido, insistió en que tanto Antelo como Martínez deberían renunciar a su escaño si ya no comparten el proyecto político con el que concurrieron a las elecciones. "Si no están de acuerdo con el proyecto por el que se presentaron en las listas de Vox, lo que deben hacer es devolver el acta inmediatamente", afirmó.

No obstante, Pancorbo se mostró escéptico sobre esta posibilidad. "No parece que lo vayan a hacer. Cada uno tiene sus intereses personales", señaló, acusando a ambos de haber "traicionado a las personas que votaron la lista de Vox".

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa / Jesús Hellín - Europa Press

La misma idea trasladaron este el partido en Madrid a los disidentes de Vox en la Región: "Las personas que son elegidas bajo las siglas de Vox, lo lógico si no están de acuerdo con el partido y quieren irse es que dejen el acta", dijo también este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

La decisión de Martínez no ha gustado a la cúpula nacional de Vox, admiten fuentes del partido, si bien, aseguran que no les preocupa "en exceso".

Advirtieron de que si se tienen que aplicar los estatutos del partido, se hará, en alusión a la posibilidad de abrir expediente de expulsión como ha ocurrido con otros críticos con la dirección, como el propio Antelo. "Procederemos como tengamos que proceder", recalcaron.