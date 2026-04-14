Murcia, libre de Chagas: la Región acumula nueve años sin nacimientos de bebés con la enfermedad

La lucha contra la enfermedad de Chagas, transmitida a través de la picadura de un tipo concreto de chinche o por el consumo de alimentos contaminados y habitual en zonas de América Latina, se ha convertido en los últimos años en un objetivo de la OMS -Organización Mundial de la Salud- debido a su extensión a otras zonas del mundo como consecuencia de la globalización. En este ámbito, la Región de Murcia es un referente a nivel internacional, ya que ha logrado frenar el avance de la enfermedad, convirtiéndose en la primera región del mundo en erradicar la transmisión de Chagas de madre a hijo, demostrando a su vez que las mujeres tratadas antes del embarazo no transmiten la enfermedad.

El avance logrado desde la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Virgen de la Arrixaca y las investigaciones lideradas durante años y hasta hace unos meses por el doctor Manuel Segovia -quien ha pasado el testigo a la nueva jefa del servicio de Microbiología y de la propia unidad, Genoveva Yagüe- ha llevado a que la Región esté libre de Chagas y acumule ya nueve años consecutivos sin nacimientos de bebés con la enfermedad.

Así lo recuerda la Consejería de Salud este martes, 14 de abril, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se celebra en esta ocasión bajo el lema: 'Las mujeres en el centro de la atención: protegiendo a la próxima generación de la enfermedad de Chagas'. Esta jornada busca sensibilizar sobre esta patología, con el fin de mejorar las tasas de tratamiento y curación precoces, junto con la interrupción de su transmisión.

La Unidad de Medicina Tropical de la Arrixaca cumple dos décadas de existencia con el hito de haber demostrado que el tratamiento de la enfermedad de Chagas en la mujer en edad fértil evita la transmisión a su futuro hijo, por lo que desde 2017 ningún bebé nace con esta patología en la Región de Murcia, logrando la interrupción de la trasmisión de esta enfermedad.

Prueba durante el embarazo

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son claves para evitar las complicaciones crónicas que pueden limitar la calidad de vida de los afectados y, sobre todo, para evitar la transmisión materno-infantil de esta enfermedad. De ahí que la Región también haya sido la primera en incorporar el cribado universal, que incluye la prueba de detección a todas las mujeres embarazadas y permite conocer los posibles casos de recién nacidos infectados por esta enfermedad para su diagnóstico y tratamiento.

Se estima que hay unos 2.500 pacientes afectados de Chagas en la Región de Murcia, de los que se han sometido a tratamiento más de 2.000, incluidas casi 1.000 mujeres en edad fértil, lo que ha permitido cortar la trasmisión.

Expertos de la OMS y del Centro Nacional de Microbiología visitaron en 2025 la Arrixaca. / L.O.

La OMS copia el modelo murciano

El trabajo desarrollado en la última década por el equipo de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Virgen de la Arrixaca para frenar la transmisión de la enfermedad de Chagas ha llevado a la OMS a copiar el modelo desarrollado en la Comunidad para exportarlo al resto de países, lo que hizo que el pasado año 2025 un grupo de expertos, liderado por miembros de la OMS y del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III visitó la Arrixaca para conocer de primera mano las iniciativas que se han puesto en marcha en Murcia para conseguir este hito.

Hasta el año 2017, se detectaron en la Unidad de Medicina Tropical, creada en 2006, un total de 24 niños con la enfermedad de Chagas congénita. Desde entonces, no se ha diagnosticado ninguno más. En España se calcula que hay más de 600 niños nacidos con la enfermedad contagiados por sus madres y unos 50.000 enfermos.

La OMS calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas que padecen esta patología y, aunque no existe cura definitiva, los tratamientos disponibles pueden controlar la infección y evitar o retrasar los daños en los órganos vitales, por lo que resulta fundamentar desplegar medidas de diagnóstico y tratamiento adecuadas, así como campañas de sensibilización en comunidades afectadas.