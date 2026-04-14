Política
Podemos e IU acusan al PP de "comprar" otra vez una mayoría absoluta en la Asamblea tras la salida de Virginia Martínez
Atribuyen el abandono de la diputada de su Grupo Parlamentario a "presiones muy fuertes" para aprobar leyes como la de Vivienda Asequible o la del Mar Menor
La portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional, María Marín, reaccionó este martes a la incorporación al Grupo Mixto de la hasta ahora diputada de Vox Virginia Martínez, achacando la implosión de la formación conservadora a "presiones muy fuertes desde ciertos sectores económicos para aprobar la Ley de Vivienda Asequible o la reforma de la ley del Mar Menor". "Dos leyes", prosiguió Marín, "con las que la patronal inmobiliaria por un lado y el sector del agro por otro se juegan mucho dinero".
"Desde este grupo siempre hemos dicho que PP, Vox y también Ciudadanos en la anterior legislatura son perros con distinto collar pero que cazan para el mismo amo. Y que los que de verdad mandan en la Región de Murcia no necesitan presentarse a las elecciones. Esto explica lo que está pasando estas semanas y lo que va a pasar, que va más allá de una mala relación entre el señor Abascal y el señor Antelo".
La portavoz morada acusó a la formación popular, y al presidente regional, Fernando López Miras, de "comprar por segunda legislatura seguida una mayoría que la gente de la Región de Murcia no le dio en las urnas". "El daño a la democracia y a las instituciones representativas como esta Asamblea es tremendo porque la Región se ha convertido, de facto, en un cacicazgo donde siempre manda el PP y un puñado de oligarcas vote lo que vote la gente", prosiguió.
Denuncian que los partidos de la derecha "son perros con distinto collar pero que cazan para el mismo amo"
Marín indicó que "el segundo objetivo de este movimiento es volver a intervenir, como sucedió hace cuatro años, este Grupo Mixto, en el que Podemos-IU han sido la única oposición real a López Miras y a la ultraderecha".
¿Un "desatasco fortuito"?
Por su parte, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos puso el foco en "el número de veces que López Miras ha anunciado la inmediatez de la aprobación de la ley del Mar Menor o de la ley de Vivienda Asequible" sin que en ninguna ocasión se haya cumplido su anuncio.
"Si ahora de repente estas leyes se activan, habrá que suponer que, o ha habido un desatasco fortuito del régimen parlamentario, o que había algo más", advirtió. "El señor López Miras, que nunca ha sido capaz de obtener una mayoría absoluta en las urnas, se las busca de otra manera", concluyó el parlamentario.
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