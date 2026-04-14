El encarecimiento de la gasolina por la guerra eleva la inflación al 3,4% en la Región de Murcia

La inflación se disparó hasta el 3,4% en el mes de marzo por el encarecimiento de la gasolina y los combustibles tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió 1,3 puntos por encima de la tasa del mes anterior en la Comunidad, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de marzo, los precios encadenan dos meses de subidas en la Región. En términos mensuales y en el acumulado del año, la inflación en la Comunidad aumentó un 1,3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos los del transporte, un 6,1% más que en marzo de 2025 (+6,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 5,1% (+5,9 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3% (-0,7 puntos), y restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% (+0,4 puntos).

Las subida más moderadas se registran en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,7% (+0,1 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 1,9% (+1,1 puntos); cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, un 2,3% (-0,5 puntos), y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,5% (-0,4 puntos).

El Ministerio de Economía valoró en un comunicado que el plan de respuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán está diseñado para que el 'shock' sobre los precios de la energía no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo.

"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", añade Economía, que señala además que la electricidad está actuando como "amortiguador", gracias a la apuesta de España por las renovables.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

Al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla-La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado, con Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) con los mayores aumentos, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).

Los alimentos aguantan el golpe

La inflación del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue en el conjunto nacional del 2,7 % interanual, cinco décimas menos respecto a la tasa registrada en febrero, lo que implica que el repunte de los combustibles no se ha trasladado a la alimentación. En marzo se moderó la subida de los huevos, que pasaron de encarecerse un 30,1% en febrero a hacerlo un 21,2% en marzo.

Los precios de las frutas y las hortalizas también se moderaron, al 4,7% y al 13,2%, respectivamente; así como los de la carne, con un alza menor que en febrero, del 5,3%. Otros alimentos como las patatas, las legumbres, los cereales o la pasta continuaron registrando caídas anuales.