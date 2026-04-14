Economía
El encarecimiento de la gasolina por la guerra eleva la inflación al 3,4% en la Región de Murcia
La subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) fue de 1,3 puntos en marzo respecto al mes anterior en la Comunidad
La inflación se disparó hasta el 3,4% en el mes de marzo por el encarecimiento de la gasolina y los combustibles tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió 1,3 puntos por encima de la tasa del mes anterior en la Comunidad, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el dato de marzo, los precios encadenan dos meses de subidas en la Región. En términos mensuales y en el acumulado del año, la inflación en la Comunidad aumentó un 1,3%.
Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos los del transporte, un 6,1% más que en marzo de 2025 (+6,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 5,1% (+5,9 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,3% (-0,7 puntos), y restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,3% (+0,4 puntos).
Las subida más moderadas se registran en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,7% (+0,1 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 1,9% (+1,1 puntos); cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, un 2,3% (-0,5 puntos), y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,5% (-0,4 puntos).
El Ministerio de Economía valoró en un comunicado que el plan de respuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán está diseñado para que el 'shock' sobre los precios de la energía no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo.
"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", añade Economía, que señala además que la electricidad está actuando como "amortiguador", gracias a la apuesta de España por las renovables.
A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.
Al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla-La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).
Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado, con Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) con los mayores aumentos, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).
Los alimentos aguantan el golpe
La inflación del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue en el conjunto nacional del 2,7 % interanual, cinco décimas menos respecto a la tasa registrada en febrero, lo que implica que el repunte de los combustibles no se ha trasladado a la alimentación. En marzo se moderó la subida de los huevos, que pasaron de encarecerse un 30,1% en febrero a hacerlo un 21,2% en marzo.
Los precios de las frutas y las hortalizas también se moderaron, al 4,7% y al 13,2%, respectivamente; así como los de la carne, con un alza menor que en febrero, del 5,3%. Otros alimentos como las patatas, las legumbres, los cereales o la pasta continuaron registrando caídas anuales.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- Matan a un murciano de una paliza en plena calle en Hellín
- Del aislamiento a la competitividad: la apuesta por los caminos rurales en la Región de Murcia
- Las lluvias dejan calles anegadas en Mazarrón y el viento pone este lunes en alerta a varias zonas de la Región
- Macrorredada en Lo Campano y Los Dolores: más de 80 agentes participan en un operativo con al menos cuatro detenidos
- Problemas en el tranvía de Murcia: un camión alcanza la catenaria y obliga a habilitar buses alternativos
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia