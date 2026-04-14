Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 645 hectómetros cúbicos, lo que supone 14 más que la semana pasada, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recopilados este martes.

Con este volumen, las reservas hídricas del Segura se sitúan 317 hectómetros cúbicos por encima de las registradas en las mismas fechas del año pasado y 250 por encima de la media habitual para esta época, fijada en 395 hectómetros cúbicos. En términos porcentuales, los pantanos de la cuenca alcanzan ya el 56,6% de su capacidad total.

Embalse Capacidad Embalsada Variación Alfonso XIII 22 5 0 Algeciras 45 17 0 Anchuricas 6 6 0 Argos 10 6 0 Camarillas 36 23 0 Crevillente 13 7 1 El Cenajo 437 244 10 El Talave 35 23 0 Fuensanta 210 168 -3 La Cierva 7 5 0 La Pedrera 246 115 4 Puentes 26 14 0 Santomera 26 3 0 Taibilla 9 8 0 Valdeinfierno 12 1 0

Situación del resto de embalses españoles

En el conjunto del país, la reserva hídrica española asciende a 46.915 hectómetros cúbicos, lo que representa el 83,7% de la capacidad total. Esta cifra mejora en 9,7 puntos la registrada hace un año, cuando los embalses almacenaban 41.478 hectómetros cúbicos y se encontraban al 74%, y supera en 22,2 puntos la media de la última década, que para estas fechas suele situarse en el 61,5%, con unos 34.506 hectómetros cúbicos almacenados.

Durante la última semana, los embalses españoles han ganado 88 hectómetros cúbicos, equivalentes al 0,2% de su capacidad, en un contexto marcado por precipitaciones generalizadas en buena parte de la Península. La mayor acumulación se registró en la estación de Málaga-Aeropuerto, donde se recogieron 51,8 litros por metro cuadrado.

Reserva hídrica nacional / Miteco

Por vertientes, la atlántica almacena 36.279 hectómetros cúbicos y se encuentra al 85,5%, mientras que la mediterránea reúne 10.636 hectómetros cúbicos, con un nivel del 77,9%. En cuanto a los usos, la reserva destinada al consumo humano alcanza los 31.928 hectómetros cúbicos, el 82,29%, y la hidroeléctrica suma 14.987 hectómetros cúbicos, el 86,91%.

Por cuencas, las cuencas internas del País Vasco se mantienen al 100%. También superan el 90% el Cantábrico Oriental (94,5%), Guadalete-Barbate (90,7%) y las cuencas internas de Cataluña (90,4%). Por encima del 80% figuran además Tinto, Odiel y Piedras (88,2%), Miño-Sil (88%), Duero (87,5%), Guadalquivir (86,9%), Guadiana (86,7%), Galicia Costa (86,7%), Cantábrico Occidental (85,1%), Ebro (83,9%) y Tajo (80,6%).

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Por debajo de ese umbral solo se sitúan la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,7%), el Júcar (68,1%) y el Segura, que con su 56,6% continúa siendo la demarcación con menor nivel de agua embalsada del país.