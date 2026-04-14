Agua
Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura
Las reservas hídricas del Segura suben hasta el 56,6% de su capacidad, con niveles muy por encima del año pasado y de la media histórica para estas fechas
Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 645 hectómetros cúbicos, lo que supone 14 más que la semana pasada, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recopilados este martes.
Con este volumen, las reservas hídricas del Segura se sitúan 317 hectómetros cúbicos por encima de las registradas en las mismas fechas del año pasado y 250 por encima de la media habitual para esta época, fijada en 395 hectómetros cúbicos. En términos porcentuales, los pantanos de la cuenca alcanzan ya el 56,6% de su capacidad total.
Situación del resto de embalses españoles
En el conjunto del país, la reserva hídrica española asciende a 46.915 hectómetros cúbicos, lo que representa el 83,7% de la capacidad total. Esta cifra mejora en 9,7 puntos la registrada hace un año, cuando los embalses almacenaban 41.478 hectómetros cúbicos y se encontraban al 74%, y supera en 22,2 puntos la media de la última década, que para estas fechas suele situarse en el 61,5%, con unos 34.506 hectómetros cúbicos almacenados.
Durante la última semana, los embalses españoles han ganado 88 hectómetros cúbicos, equivalentes al 0,2% de su capacidad, en un contexto marcado por precipitaciones generalizadas en buena parte de la Península. La mayor acumulación se registró en la estación de Málaga-Aeropuerto, donde se recogieron 51,8 litros por metro cuadrado.
Por vertientes, la atlántica almacena 36.279 hectómetros cúbicos y se encuentra al 85,5%, mientras que la mediterránea reúne 10.636 hectómetros cúbicos, con un nivel del 77,9%. En cuanto a los usos, la reserva destinada al consumo humano alcanza los 31.928 hectómetros cúbicos, el 82,29%, y la hidroeléctrica suma 14.987 hectómetros cúbicos, el 86,91%.
Por cuencas, las cuencas internas del País Vasco se mantienen al 100%. También superan el 90% el Cantábrico Oriental (94,5%), Guadalete-Barbate (90,7%) y las cuencas internas de Cataluña (90,4%). Por encima del 80% figuran además Tinto, Odiel y Piedras (88,2%), Miño-Sil (88%), Duero (87,5%), Guadalquivir (86,9%), Guadiana (86,7%), Galicia Costa (86,7%), Cantábrico Occidental (85,1%), Ebro (83,9%) y Tajo (80,6%).
Por debajo de ese umbral solo se sitúan la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,7%), el Júcar (68,1%) y el Segura, que con su 56,6% continúa siendo la demarcación con menor nivel de agua embalsada del país.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- Matan a un murciano de una paliza en plena calle en Hellín
- Del aislamiento a la competitividad: la apuesta por los caminos rurales en la Región de Murcia
- Las lluvias dejan calles anegadas en Mazarrón y el viento pone este lunes en alerta a varias zonas de la Región
- Macrorredada en Lo Campano y Los Dolores: más de 80 agentes participan en un operativo con al menos cuatro detenidos
- Problemas en el tranvía de Murcia: un camión alcanza la catenaria y obliga a habilitar buses alternativos