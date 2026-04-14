La Comunidad impulsa la restauración del Carmolí y prepara nuevas adquisiciones de suelo protegido en el entorno del Mar Menor

La recuperación del Mar Menor se juega también en el terreno autonómico. Con nuevas actuaciones ambientales, inversiones récord y proyectos innovadores en marcha, el Gobierno regional reivindica su papel en una estrategia que, según defiende, avanza con una intensa cooperación institucional y con resultados ya visibles sobre el terreno.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha subrayado tras la reunión de la Comisión Interadministrativa —en la que también participó el secretario de Estado Hugo Morán— que el balance de los últimos tres años se resume en una idea: "colaboración y cooperación" entre administraciones, dos conceptos que, matizó, "no son exactamente lo mismo", pero que han permitido “potenciar” las actuaciones.

Restauración ambiental y nuevas medidas

Vázquez ha puesto el foco en algunas de las intervenciones más recientes, comenzando por la recuperación del humedal del Carmolí, uno de los enclaves de mayor valor ecológico del entorno. Las primeras actuaciones ya han finalizado, con una inversión de 850.000 euros, e incluyen la eliminación de más de 8.000 metros cuadrados de superficies artificiales —como una antigua pista de aterrizaje— para devolver el terreno a su estado natural.

El proyecto incorpora además la creación de hábitats como una charca refugio para el fartet y la replantación de más de 18.000 ejemplares de flora autóctona, dentro de una estrategia más amplia sobre 900 hectáreas de espacios protegidos. El consejero avanzó también la intención de ampliar la red de espacios naturales mediante la adquisición de nuevas parcelas en el litoral.

Otra de las medidas destacadas será la instalación de fondeaderos ecológicos antes del verano, una actuación dirigida a proteger zonas sensibles del fondo marino. "Las embarcaciones ya no podrán fondear libremente, sino que tendrán que utilizar estos sistemas", explicó, con el objetivo de preservar especies como la nacra y favorecer la biodiversidad.

Reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, este martes en la Delegación del Gobierno. / Oficina Técnica del Mar Menor

Innovación, inversión y control ambiental

En paralelo, el Ejecutivo autonómico impulsa proyectos tecnológicos para reducir la contaminación por nutrientes. En colaboración con el Ministerio de Ciencia, el denominado Plan Recupera ensaya soluciones de desnitrificación en aguas superficiales y subterráneas. Cuatro modelos están ya en fase experimental y, según detalló Vázquez, en seis meses se seleccionarán dos para su implantación piloto en el entorno de la rambla del Albujón.

El consejero también destacó el avance del centro de recuperación y conservación de especies —el proyecto OM2— concebido como un nodo científico y divulgativo conectado a redes nacionales y europeas.

En términos presupuestarios, el Gobierno regional ejecutó en 2025 un total de 81,9 millones de euros, la mayor inversión desde la aprobación de la ley del Mar Menor. Desde 2020, la cifra acumulada supera los 306 millones, con más del 80% de las medidas ya en marcha o completadas.

Entre los datos más relevantes, Vázquez citó la puesta en funcionamiento de 33 colectores, el refuerzo de sistemas de drenaje con capacidad para 209.000 metros cúbicos y el tratamiento de más de 27 millones de metros cúbicos de aguas residuales en 2025. A ello se suma la restitución de 2.800 hectáreas de cultivos y el registro de más de 71.500 hectáreas agrícolas.

Uno de los indicadores que más crece es la retirada de biomasa: 8.821 toneladas en 2025 —un 34% más que el año anterior— y más de 4.600 toneladas en lo que va de 2026. "Es un factor importante porque evita la formación de fangos y extrae nitrógeno y fósforo", explicó.

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Con un equipo permanente de un centenar de operarios y un plan para 2026 dotado con 104 millones de euros y hasta 200 actuaciones, el Gobierno regional insiste en que la recuperación del Mar Menor se apoya cada vez más en la ciencia. "Tomamos decisiones basadas en datos científicos", afirmó Vázquez, reivindicando el ecosistema como uno de los más monitorizados del mundo.