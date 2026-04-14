Antelo, tras la salida de Virginia Martínez de Vox: "Es un partido en descomposición y sin ninguna credibilidad"

El que fuera líder regional de Vox, José Ángel Antelo, ha reaccionado a la marcha de la diputada Virginia Martínez, que ha seguido sus pasos y ha abandonado el partido de Abascal para pasarse al Grupo Mixto tras mostrar su "profunda decepción" y cargar contra la dirección en un escrito enviado a la Mesa de la Cámara.

Antelo, que fue expulsado de Vox a finales del mes de marzo, se ha mostrado desde entonces muy crítico con la dirección nacional del que fuera su partido. Tras conocerse el abandono de Martínez, ha vuelto a cargar contra la cúpula de Vox, a los que acusa de provocar que la formación pierda su credibilidad y apoyos en la Región de Murcia, una de las comuinidades donde ha contado con más respaldo de votantes.

"Hace tan solo dos meses Vox estaba a la par del PP en intención de voto en la Región de Murcia", ha señalado Antelo en un mensaje en sus redes sociales. No obstantes, considera que ahora "las decisiones arbitrarias de cuatro de la cúpula lo han convertido en un partido en descomposición y sin ninguna credibilidad".

Este mismo lunes el exlíder regional de Vox también criticaba a la dirección del partido, a la que acusó de paralizar la puesta en marcha de la Ley de Vivienda Asequible, impulsada por el Gobierno de López Miras, con el que pactó algunos puntos de la normativa para que pueda ser aprobada tras ser tumbada en la Asamblea Regional durante la primera votación.

Martínez y Antelo, juntos en el Grupo Mixto, abren una vía a la mayoría absoluta del PP

La salida de Virginia Martínez del grupo en el Parlamento autonómico y el hecho de se vaya al lado de su exlíder provincial hasta el final de la legislatura abre un nuevo escenario en la Asamblea Regional.

Más allá de que los de Abascal sigan así perdiendo representantes en las instituciones murcianas, lo cierto es que el PP de López Miras puede ser el gran beneficiado de esta crisis interna: con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta (23), ya no necesitaría llegar a acuerdos con Vox: solo le bastaría 'convencer' a Antelo y Martínez para sacar adelante el resto de acuerdos y proyectos que quedan pendientes para lo que resta de mandato.