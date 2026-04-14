Los altos costes energéticos y laborales asfixian al calzado regional: "Muchas empresas ya están parando sus pedidos"

Asfixiado y golpeado por los sucesivos costes energéticos y laborales al alza. El sector del calzado de la Región de Murcia atraviesa un momento de "elevada incertidumbre" hasta el punto de que muchas empresas han decidido parar sus producciones al no poder asumir estos gastos en las materias primas y en el mercado laboral que se vienen encareciendo progresivamente, mientras que, por contra, pierden competitividad en los mercados internacionales

Así lo advirtió este lunes Salvador Gómez, secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y director ejecutivo de la Asociación de Industrias del Calzado y la Alpargata del Noroeste de Murcia (Calzia), antes de la presentación de la nueva Unidad de Vigilancia de Mercado de la Comunidad.

Gómez calificó el escenario actual, con la guerra en Oriente Medio y la inestabilidad derivada la crisis diplomática abierta con Estados Unidos, como un "cóctel geopolítico envenenado”, con múltiples focos de tensión que están debilitando los mercados globales.

Todos estos factores y conflictos vienen impactando directamente en la actividad del sector, ya que uno de los principales problemas es el encarecimiento de los costes de producción, especialmente energéticos. "El precio del gas afecta muchísimo, sobre todo en procesos industriales como el textil, las pinturas o determinados acabados", aseguró Gómez.

"No se pueden acometer los pedidos con esos encarecimientos"

Todo esto está haciendo que "haya muchas producciones que se estén paralizando ya en la Región de Murcia porque no se pueden acometer los pedidos con esos encarecimientos", advirtió antes de lamentar que tras el denominado 'Liberation Day' en abril del año pasado y el acuerdo comercial con la Unión Europea "que era medianamente aceptable para nuestras empresas, la sentencia del Tribunal Supremo de EE UU ha vuelto a poner la situación en un punto aún peor del que estamos intentando que nuestras empresas se recuperen y vuelvan a a tener en el mercado americano un potencial crecimiento".

El precio del gas afecta mucho a procesos industriales como el textil, las pinturas o acabados

A esto se suma que en el plano internacional, el mercado estadounidense, clave para el calzado español tradicionalmente, muestra signos de debilidad: las exportaciones hacia EE UU han caído un 15% en lo que va de año respecto al ejercicio anterior, una tendencia preocupante si se tiene en cuenta que se trata del principal destino extracomunitario y el de mayor valor añadido, lamentó el secretario general de FICE.

En Europa el consumo también se resiente debido al aumento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, lo que repercute directamente en la demanda. En este punto señaló que el incremento de los costes laborales en España en un sector intensivo en mano de obra como el del calzado, la situación resta competitividad frente a otros países: "El impacto de estos costes en nuestros precios es superior al de otros competidores internacionales", apuntó.