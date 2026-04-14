Los Alcázares da un "paso histórico": desbloqueadas las obras para proteger el municipio de las inundaciones

El municipio de Los Alcázares da un paso decisivo hacia la solución de uno de sus problemas más persistentes: las inundaciones. Tras años de reivindicaciones y episodios de lluvias que han puesto en jaque al casco urbano, el anuncio realizado este martes marca un punto de inflexión en la protección del municipio frente a fenómenos meteorológicos extremos.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha recibido una noticia clave para su futuro con la autorización de la licitación de la fase I de las obras de protección frente a inundaciones en el Campo de Cartagena. Esta primera actuación se centra en la recuperación de la rambla de la Pescadería a su paso por la localidad, una infraestructura considerada esencial para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales.

El anuncio se ha producido en el marco de la reunión de la Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, celebrada en la Delegación del Gobierno en Murcia. Durante el encuentro, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, han informado de los avances del Marco de Actuaciones Prioritarias impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La intervención cuenta con un presupuesto estimado de 14,06 millones de euros en esta primera fase y permitirá ejecutar el encauzamiento urbano de la rambla a lo largo de la avenida Fernando Muñoz Zambudio. El proyecto contempla la construcción de un canal abierto de aproximadamente 1.250 metros, además de la reordenación del tráfico y de los servicios existentes en este entorno urbano.

Con este paso, se culmina la tramitación administrativa del proyecto, que ya había sido aprobado por el Consejo de Ministros, lo que abre ahora la puerta al inicio del proceso de licitación y contratación de las obras.

Recreación del proyecto en la avenida Muñoz Zambudio. / Ayto. Los Alcázares

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha valorado el anuncio como un avance decisivo, destacando que se trata de "un paso histórico para nuestro municipio, fruto de años de trabajo, insistencia y reivindicación". En la misma línea, ha subrayado que esta actuación permitirá dar "una solución definitiva a uno de los principales problemas que sufre Los Alcázares".

El regidor también ha puesto el acento en la importancia de estas obras para la seguridad de la población, al señalar que son "fundamentales para proteger a nuestros vecinos frente a episodios de lluvias intensas", reduciendo así el riesgo de inundaciones y mejorando la calidad de vida en el municipio.

El proyecto no se limita a esta primera fase. Está previsto que se complemente con una segunda actuación que contempla la creación de un gran parque inundable de más de 30 hectáreas en el inicio de la avenida Muñoz Zambudio, con una inversión superior a los 18 millones de euros. Esta infraestructura permitirá retener y laminar las escorrentías durante episodios de lluvias torrenciales, reduciendo de forma significativa el impacto del agua sobre el núcleo urbano y generando, al mismo tiempo, un nuevo espacio público sostenible.

En conjunto, ambas fases suman una inversión global de más de 35 millones de euros y supondrán una mejora sustancial en la gestión hidráulica de la cuenca de la rambla de la Pescadería, contribuyendo también a la protección del ecosistema del Mar Menor.

Noticias relacionadas

Pese a la importancia del anuncio, el alcalde ha advertido de que aún queda camino por recorrer. En este sentido, ha insistido en que este avance forma parte de un conjunto más amplio de actuaciones necesarias y ha señalado que "no podemos quedarnos aquí". Según ha explicado, será imprescindible seguir impulsando nuevas medidas, especialmente en la zona alta, considerada clave para lograr una protección integral del municipio y evitar que el agua llegue al casco urbano.