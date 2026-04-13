La UE endurece las normas para viajar con perros y gatos: el requisito obligatorio desde el 22 de abril

Los perros y los gatos llevan años ganando protagonismo en los hogares murcianos. Son familia, viajan en el asiento trasero del coche hasta la costa, acompañan en mudanzas y no se quedan en casa cuando llegan las vacaciones de verano. Pero a partir del próximo 22 de abril, quienes salgan de España con su mascota hacia otro país de la Unión Europea tendrán que cumplir con una exigencia que ya no admite excepciones: el pasaporte europeo para animales de compañía.

La medida, que forma parte del Reglamento (UE) 2016/429 actualizado en 2026, responde al notable incremento de desplazamientos transfronterizos con mascotas registrado en los últimos años. Bruselas quiere unificar criterios entre los distintos países miembros, cerrar los vacíos legales que han facilitado el tráfico ilegal de animales y reforzar el control sanitario frente a posibles enfermedades que puedan afectar tanto a otros animales como a las propias personas.

Un documento que va mucho más allá de un simple papel

El pasaporte europeo no es un trámite menor. Se trata de un documento completo que recoge el número de microchip del animal, la identidad del propietario, el historial de vacunación, los tratamientos veterinarios recibidos y la validación firmada por un veterinario colegiado. En definitiva, toda la trayectoria sanitaria del animal en un solo expediente.

Con esta información centralizada, las autoridades de cualquier país de la UE podrán comprobar de forma ágil y fiable que el animal cumple los requisitos exigidos, lo que también dificulta la falsificación de documentos, un problema que la normativa anterior no lograba atajar del todo.

¿Y en Murcia qué pasa? El impacto será limitado, pero hay que revisar los requisitos

La buena noticia para los propietarios de mascotas en la Región de Murcia es que el impacto directo de esta normativa será reducido. En España, la mayoría de perros y gatos ya disponen de este pasaporte, que habitualmente se tramita en la propia clínica veterinaria cuando se implanta el microchip, obligatorio por ley.

Sin embargo, tener el pasaporte no es suficiente. Antes de cruzar cualquier frontera comunitaria, los dueños deberán asegurarse de que su mascota cumple una serie de condiciones:

La vacuna antirrábica debe haberse administrado con un mínimo de 21 días de antelación al viaje.

debe haberse administrado con un mínimo de 21 días de antelación al viaje. El animal tendrá que haber recibido una desparasitación específica en los días previos al desplazamiento.

específica en los días previos al desplazamiento. La mascota deberá tener al menos 12 semanas de edad.

de edad. Un veterinario deberá certificar que el animal goza de buen estado de salud en el momento del viaje.

Las consecuencias de no cumplir la normativa pueden ser duras: hasta 50.000 euros

Quien decida ignorar estas exigencias se expone a problemas serios en frontera. El animal podría ser retenido, sometido a cuarentena o devuelto a España, con todo lo que eso implica en términos de estrés para el propio animal y trastorno para el viajero.

Pero las consecuencias económicas pueden ser aún más duras. En España, las sanciones por incumplimiento de la normativa de bienestar y movimiento animal pueden alcanzar los 50.000 euros en los casos más graves, una cifra que debería ser suficiente para que ningún murciano se lo tome a la ligera antes de poner rumbo a Portugal, Francia o cualquier otro destino europeo con su mascota en el coche.