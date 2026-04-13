Policías murcianos viajarán a Madrid el 18 de abril para exigir equiparación salarial y una jubilación digna
JUPOL Murcia organiza autobuses gratuitos desde la Región para facilitar la asistencia a la manifestación nacional de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional destinados en la Región de Murcia participarán el próximo 18 de abril en la manifestación nacional convocada en Madrid por los principales sindicatos policiales. El sindicato JUPOL Murcia ha puesto a disposición de los agentes autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento a la protesta.
La movilización concentrará a policías de toda España en el centro de Madrid bajo tres reclamaciones concretas: equiparación salarial real con otras fuerzas de seguridad, una jubilación digna y el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo. Tres demandas que, según el sindicato, llevan años sin respuesta pese a las negociaciones con las administraciones.
Desde JUPOL Murcia se ha insistido en la importancia de la unidad entre todas las organizaciones sindicales policiales. “Solo moviéndonos juntos conseguiremos que las administraciones tomen nota de una vez”, ha señalado el sindicato, que apela a una movilización conjunta más allá de las diferencias internas.
Para garantizar la asistencia del mayor número posible de agentes, JUPOL Murcia ha habilitado autobuses gratuitos con un autobús con salida desde Murcia. Los interesados pueden contactar con la delegación para reservar plaza.
La manifestación del 18 de abril recorrerá el centro de Madrid y aspira a congregar a miles de policías de todo el país. JUPOL la considera un punto de inflexión en unas reivindicaciones que llevan años enquistadas.
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