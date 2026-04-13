Personas con autismo podrán formarse gratuitamente en el uso seguro y responsable de las tecnologías

Personas con autismo podrán acceder de forma gratuita a un curso sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación que impartirá la asociación TALENTISMO. Esta iniciativa es posible gracias a la financiación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través de la Confederación Autismo España.

La formación está dirigida a jóvenes con autismo de entre 12 y 17 años, escolarizados en centros educativos no universitarios, tanto públicos como concertados. El curso se desarrollará de manera presencial en la sede de TALENTISMO en La Flota (avenida Victoria, 16), desde el 15 de mayo hasta finales de junio. No es necesario pertenecer previamente a la entidad para participar.

El programa tiene como objetivo dotar a los participantes de herramientas prácticas que favorezcan un uso seguro, autónomo y responsable del entorno digital, reforzando además su confianza en el manejo de las tecnologías. Las sesiones se celebrarán en horario de tarde, los jueves o viernes, en función de la disponibilidad de las personas inscritas.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a hola@talentismo.org.

Los contenidos serán los siguientes:

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