Los montes de la Región de Murcia dan la bienvenida a las abejas y apicultores

Los montes de titularidad pública de la Región de Murcia se abren al desempeño profesional de la apicultura, tras la culminación del procedimiento de adjudicación para que estos espacios puedan integrar colmenas, llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor para la campaña de este año.

Según la resolución aprobada, el disfrute de la adjudicación se iniciará con la obtención de la licencia correspondiente y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, con un importe anual que se actualizará de forma acumulativa. Tras las notificaciones y las liquidaciones derivadas del procedimiento, se expedirán las licencias reglamentarias para el inicio efectivo de los aprovechamientos.

El Ejecutivo regional explica que "la medida facilita a los apicultores el acceso ordenado a emplazamientos en el medio natural y contribuye, al mismo tiempo, a la conservación de la biodiversidad y a la gestión sostenible del territorio".

Según la resolución aprobada, la licencia obtenida para la actividad tendrá vigencia hasta el 2030

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, subrayó que "esta adjudicación es mucho más que un trámite: es una forma de proteger un oficio tradicional, generar oportunidades en el medio rural y cuidar nuestros montes con reglas claras y garantías para todos".

El plan se enmarca en la planificación anual de aprovechamientos forestales y se ha realizado mediante concurso por procedimiento abierto, conforme a la normativa aplicable. Tras la valoración técnica de las solicitudes y un periodo de exposición pública sin alegaciones, la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática aprobó la adjudicación definitiva.

Beneficios ambientales

La apicultura aporta beneficios ambientales y socioeconómicos relevantes. La presencia de colmenas en montes públicos favorece la polinización de la flora silvestre, un servicio ecosistémico esencial para el equilibrio de los espacios naturales y la regeneración del monte. Además, el acceso a asentamientos regulados respalda la continuidad de explotaciones apícolas que sostienen actividad económica y empleo ligado al territorio.

Ferreira destacó que "hablar de apicultura es hablar de biodiversidad, de paisaje y de futuro. Cuando las abejas trabajan, el monte se mantiene vivo y nuestros ecosistemas ganan resiliencia". Y añadió que el Gobierno regional "seguirá acompañando al sector con una gestión rigurosa, segura y compatible con la protección del patrimonio natural".

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Junto al valor ambiental, "la regulación de estos aprovechamientos contribuye a una mayor presencia y vigilancia en el territorio, lo que refuerza la conservación de las masas forestales y el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención de incendios", destaca la Comunidad en una nota de prensa.