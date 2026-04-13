Las lluvias dejan calles anegadas en Mazarrón y el viento pone este lunes en alerta a varias zonas de la Región

El municipios de Mazarrón fue uno de los puntos más afectados por el episodio de lluvias registrado este domingo en la Región de Murcia. La intensidad de las precipitaciones durante la tarde y la noche dejó imágenes de calles convertidas en corrientes de agua y provocó inundaciones en bajos y distintas vías de la localidad.

Datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sitúa en hasta 28 litros por metro cuadrado en una hora la precipitación recogida en Mazarrón.

El episodio se produjo bajo el aviso amarillo por lluvias activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el Campo de Cartagena y Mazarrón. Según informó el 112 de la Región de Murcia, la previsión apuntaba a acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 18.00 y las 00.00 horas del domingo, un aviso que después se mantuvo durante la madrugada del lunes, hasta las 05.00 horas, en esa misma zona.

La evolución del episodio fue rápida. A las 20.08 horas de la tarde del domingo, el Servicio de Coordinación de Emergencias señalaba que, hasta ese momento, no había detectado ningún asunto importante relacionado con las lluvias en la Región. Sin embargo, pocas horas después, se difundían en rede sociales imágenes de anegaciones en calles y bajos de Mazarrón, lo que apunta a que la parte más intensa del episodio se concentró ya avanzada la noche.

La previsión del tiempo este lunes en la Región de Murcia

Para este lunes, 13 de abril, la Aemet prevé cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, y descarta el riesgo de lluvias en la comunidad.

Las temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas irán en ligero ascenso. En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.

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Los vientos serán moderados del noroeste, con intervalos fuertes y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h desde las 08:00 hasta las 14:00 horas de este lunes en el Noroeste, Campo de Cartagena, Mazarrón, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.