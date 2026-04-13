Kate Stuart, directora de Native English: "Los jóvenes necesitan confianza en sí mismos más que un diploma"

La directora de Native English, Kate stuart, ha recogido el premio nacional FECEI TOP 2026 en la categoría ‘Gestión de Personas y Formación’, un reconocimiento otorgado por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas en representación de la Asociación de Centros.

¿Qué diferencia vuestro modelo de otros sistemas de formación? ¿Qué les ha hecho ganar este premio?

La diferencia principal es que no solo ofrecemos clases, sino la calidad de nuestro profesorado. Son profesionales con mucha formación, ya que todos los meses hacemos cursos para mejorar como docentes. Eso hace que nuestras clases sean de las mejores del mercado.

Usted lleva más de 20 años como docente. ¿Qué ha aprendido en este tiempo y cómo ha cambiado el modelo de enseñanza?

Los jóvenes necesitan más que un diploma. Necesitan habilidades como la comunicación efectiva y la confianza en sí mismos. Tenemos que enseñarles a creer en sus capacidades, no solo a obtener un título.

¿Cree que el modelo educativo en colegios e institutos es el correcto o debería adaptarse más a modelos como el vuestro?

Cada año más padres buscan academias porque falta algo en los colegios. Los estudiantes no tienen suficientes oportunidades para practicar el ‘speaking’, y por eso acuden a academias, para ganar fluidez y mejorar su acento.

¿Qué importancia tiene el profesorado en todo esto?

Es lo más valioso que tenemos. Por eso debemos dedicar tiempo a formarlos. Hay academias que no tienen profesores de calidad y eso afecta directamente al servicio.

¿Se le da suficiente importancia a la formación continua del profesorado?

Depende de la academia. Algunas invierten mucho en formación, otras nada. Nosotros formamos a nuestro equipo todos los meses.

¿Cree que el sector educativo en España está avanzando en este sentido?

Sí, está avanzando, pero no a la velocidad necesaria. Se exige más nivel a los profesores, pero aún debemos pedir más para que los alumnos también mejoren.

¿Aprender un idioma depende de la persona o hay un método que funcione para todos?

Algunas personas tienen más facilidad, pero con esfuerzo y compromiso cualquier alumno puede conseguir al menos un nivel B2.

¿Qué peso tiene la gestión en el éxito educativo?

Es fundamental. Si un profesor forma parte de una buena organización, sabes que estás pagando por un servicio de calidad.

¿Buscan mejorar el nivel de los profesores para que se refleje en los alumnos?

Exacto. Creemos que nuestros profesores mejoran cada año y eso se traduce en mejores resultados para los alumnos.

¿Qué ha supuesto para usted recibir este premio?

Es un reconocimiento al trabajo de formación que hacemos en nuestras academias. Creemos que la mayor inversión debe ser en formar a nuestro profesorado

¿Cree que este premio pone en valor un trabajo que muchas veces es invisible?

Sí. Los resultados lo demuestran. En nuestra academia hemos pasado de tener un grupo de C1 a ocho. Eso refleja el impacto de formar bien a los profesores.

¿Este tipo de premios ayuda a profesionalizar el sector?

Totalmente. Hay academias de todo tipo, pero nosotros ofrecemos un servicio profesional y de calidad.

¿Qué impacto real tiene este premio en su día a día?

Es un honor y una motivación. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a los alumnos a tener más oportunidades en el futuro.

¿Cuál es el siguiente paso para seguir liderando esta innovación educativa?

Seguir trabajando con mi equipo, escuchando a alumnos y profesores, y enfocándonos en mejorar la comunicación.

Con el avance de la tecnología y la IA, ¿sigue siendo importante aprender idiomas?

Sí, sigue siéndolo. La tecnología ayuda, pero no sustituye el aprendizaje. Hay que verla como una herramienta, no como un enemigo.