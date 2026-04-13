El fiscal superior de la Región ve “sonrojante” que se estén señalando juicios para 2030

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha calificado de “sonrojante” el hecho de que se están señalando para el año 2030 juicios “con un mínimo de complejidad”, y no solo en lo relativo a asuntos penales, sino también de familia, laboral o social.

Así lo ha transmitido en un contacto con los medios de comunicación poco antes de reunirse este lunes, en la sede de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, con una delegación de la Asamblea Regional, encabezada por su presidenta, Visitación Martínez, y con la asistencia de los miembros de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces.

Díaz Manzanera ha remarcado que la Justicia “es un servicio público esencial” y que el hecho de que los asuntos se estén yendo “a unas fechas absolutamente inaceptables” resta eficiencia. Por ello, ha insistido en “aumentar personal”, pero también en “exigir rendimiento”.

En su opinión, el objetivo sería acortar las fechas de dos años o dos años y medio a un año o año y medio, y ha comentado que está a punto de sacar el escrito de acusación del incendio mortal en la discoteca Teatre de Murcia, ocurrido el 1 de octubre de 2023. “Cuando llegue a la Audiencia, no sé qué fecha van a poner”, ha comentado.

También ha mencionado el ‘caso Ninette’, incoado 2005 para perseguir la corrupción en el Ayuntamiento de Los Alcázares. En 2017 lo calificó la Fiscalía y apenas hace unas semanas llegó a la Audiencia Provincial. “Es absolutamente inaceptable”, ha señalado Díaz Manzanera, quien ha reprochado que estos atrasos acaben con penas “ridículas” para los condenados.

La situación de la Fiscalía es uno de los asuntos que Díaz Manzanera va a transmitir a los diputados de la Asamblea Regional, a fin de que puedan trasladar las necesidades actuales a iniciativas que sirvan para impulsar más medios para la justicia en la Región.

En este sentido, Díaz Manzanera ha señalado que Murcia es la comunidad con peor ratio de fiscales, con un fiscal por cada 22.200 habitantes. Para equiparse a la media nacional serían necesarios entre ocho y diez nuevos fiscales, pero también un aumento de funcionarios y jueces.

A su vez, ha reclamado que de las 500 plazas de jueces y 200 de fiscales que está previsto crear en el conjunto del país, se destine a la Región “un número proporcional adecuado”.

Otras peticiones que la Fiscalía ha traslado a los parlamentarios son el desdoblamiento de la Fiscalía Superior y de la Fiscalía Provincial, así como acelerar los trámites urbanísticos de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, el proyecto del Palacio de Justicia de Molina de Segura, las obras del Palacio de Justicia de Lorca y las actuaciones pendientes en Murcia capital que no se han podido ejecutar por falta de presupuesto.

La presidenta de la Asamblea pide un aumento de las plantillas

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional se ha comprometido a adoptar las reivindicaciones de la Fiscalía y a trasladarlas al Gobierno de la nación.

En este sentido, Visitación Martínez ha exigido al Gobierno central “que incremente las plantillas, que dote de las infraestructuras necesarias y que garantice una justicia en igualdad de condiciones para todos los españoles”.

“No podemos permitir que haya ciudadanos que esperen más de lo debido para obtener una respuesta judicial, ni podemos aceptar desigualdades entre territorios en algo tan esencial como el acceso a la justicia”, ha subrayado.

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Martínez ha apuntado que la Región de Murcia “no puede seguir siendo una comunidad infrafinanciada también en justicia”. “No pedimos más que nadie, pero tampoco vamos a aceptar menos que nadie”, ha concluido.