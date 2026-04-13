Empresas
¿Por qué las empresas de la Región de Murcia dependen tanto de China, EE UU, Ucrania o Brasil? Estos son los materiales esenciales que compramos a estos países
El informe de la Unidad de Vigilancia de Mercado del Info revela que la necesidad de compra de material eléctrico o de cereales supone un riesgo por la inestabilidad geopolítica y el conflicto bélico
La Región de Murcia no solo exporta sus productos al resto del mundo: también depende de que lleguen con regularidad una serie de insumos básicos del exterior para sostener su agricultura, su industria alimentaria y buena parte de su actividad manufacturera.
El primer estudio sobre las cadenas de suministro de la Comunidad elaborado por el Instituto de Fomento (Info) a través de la nueva Unidad de Vigilancia de Mercado, presentado este lunes, alerta de que, al margen de la energía, las mayores vulnerabilidades se concentran en los cereales, los plásticos y el material eléctrico, con Ucrania, Brasil, Estados Unidos y China como países clave en ese engranaje.
China
- La Región de Murcia depende sobre todo de aparatos y material eléctrico (es el gran proveedor de este sector: 41% del total)
- No solo pesa en un producto: el informe dice que China tiene una gran capilaridad en múltiples cadenas de valor de la economía murciana.
- El riesgo se concentra especialmente en semiconductores, teléfonos, aparatos electrotérmicos y componentes electrónicos.
Estados Unidos
- La Región de Murcia depende de sus plásticos y sus manufacturas (EE UU representa el 10% del total de plásticos importados)
- Pesa más sobre todo en polímeros de etileno en formas primarias, donde su cuota sube al 22%.
- Preocupa no tanto por falta de capacidad productiva, sino por su papel geopolítico: El informe insiste en el revisionismo comercial, el uso de aranceles y la coerción económica como riesgos principales.
Ucrania
- Claramente la Región de Murcia depende de la importación de cereales (es el gran proveedor, ya que representa el 66% del total que compra Murcia).
- Maíz, trigo, morcajo y cebada suponen el 95% del valor de las importaciones de cereal de la Comunidad.
- Preocupa porque el informe la liga directamente a la guerra, al deterioro productivo del país y al riesgo del corredor del mar Negro.
Brasil
- La Región de Murcia depende sobre todo de cereales, especialmente como apoyo o alternativa frente a Ucrania (el país brasileño aporta el 14% del total a la Comunidad. En el caso del maíz, su peso sube al 27%).
- Preocupa porque es una pieza importante para diversificar el suministro cerealista.
- Aunque es un proveedor relativamente autosuficiente, pero con riesgos ligados a inestabilidad política, su relación ambivalente con EE UU y la presión de China en América Latina.
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