¿Por qué las empresas de la Región de Murcia dependen tanto de China, EE UU, Ucrania o Brasil? Estos son los materiales esenciales que compramos a estos países

La Región de Murcia no solo exporta sus productos al resto del mundo: también depende de que lleguen con regularidad una serie de insumos básicos del exterior para sostener su agricultura, su industria alimentaria y buena parte de su actividad manufacturera.

El primer estudio sobre las cadenas de suministro de la Comunidad elaborado por el Instituto de Fomento (Info) a través de la nueva Unidad de Vigilancia de Mercado, presentado este lunes, alerta de que, al margen de la energía, las mayores vulnerabilidades se concentran en los cereales, los plásticos y el material eléctrico, con Ucrania, Brasil, Estados Unidos y China como países clave en ese engranaje.

China

La Región de Murcia depende sobre todo de aparatos y material eléctrico (es el gran proveedor de este sector: 41% del total)

No solo pesa en un producto: el informe dice que China tiene una gran capilaridad en múltiples cadenas de valor de la economía murciana.

El riesgo se concentra especialmente en semiconductores, teléfonos, aparatos electrotérmicos y componentes electrónicos.

Estados Unidos

La Región de Murcia depende de sus plásticos y sus manufacturas (EE UU representa el 10% del total de plásticos importados)

Pesa más sobre todo en polímeros de etileno en formas primarias, donde su cuota sube al 22%.

Preocupa no tanto por falta de capacidad productiva, sino por su papel geopolítico: El informe insiste en el revisionismo comercial, el uso de aranceles y la coerción económica como riesgos principales.

Mapamundi con la representación de vulnerabilidades. / CARM

Ucrania

Claramente la Región de Murcia depende de la importación de cereales (es el gran proveedor, ya que representa el 66% del total que compra Murcia).

Maíz, trigo, morcajo y cebada suponen el 95% del valor de las importaciones de cereal de la Comunidad.

Preocupa porque el informe la liga directamente a la guerra, al deterioro productivo del país y al riesgo del corredor del mar Negro.

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