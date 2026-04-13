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¿Por qué las empresas de la Región de Murcia dependen tanto de China, EE UU, Ucrania o Brasil? Estos son los materiales esenciales que compramos a estos países

El informe de la Unidad de Vigilancia de Mercado del Info revela que la necesidad de compra de material eléctrico o de cereales supone un riesgo por la inestabilidad geopolítica y el conflicto bélico

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la presentación del estudio este lunes.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante la presentación del estudio este lunes. / CARM

Adrián González

Adrián González

La Región de Murcia no solo exporta sus productos al resto del mundo: también depende de que lleguen con regularidad una serie de insumos básicos del exterior para sostener su agricultura, su industria alimentaria y buena parte de su actividad manufacturera.

El primer estudio sobre las cadenas de suministro de la Comunidad elaborado por el Instituto de Fomento (Info) a través de la nueva Unidad de Vigilancia de Mercado, presentado este lunes, alerta de que, al margen de la energía, las mayores vulnerabilidades se concentran en los cereales, los plásticos y el material eléctrico, con Ucrania, Brasil, Estados Unidos y China como países clave en ese engranaje.

China

  • La Región de Murcia depende sobre todo de aparatos y material eléctrico (es el gran proveedor de este sector: 41% del total)
  • No solo pesa en un producto: el informe dice que China tiene una gran capilaridad en múltiples cadenas de valor de la economía murciana.
  • El riesgo se concentra especialmente en semiconductores, teléfonos, aparatos electrotérmicos y componentes electrónicos.

Estados Unidos

  • La Región de Murcia depende de sus plásticos y sus manufacturas (EE UU representa el 10% del total de plásticos importados)
  • Pesa más sobre todo en polímeros de etileno en formas primarias, donde su cuota sube al 22%.
  • Preocupa no tanto por falta de capacidad productiva, sino por su papel geopolítico: El informe insiste en el revisionismo comercial, el uso de aranceles y la coerción económica como riesgos principales.
Mapamundi con la representación de vulnerabilidades.

Mapamundi con la representación de vulnerabilidades. / CARM

Ucrania

  • Claramente la Región de Murcia depende de la importación de cereales (es el gran proveedor, ya que representa el 66% del total que compra Murcia).
  • Maíz, trigo, morcajo y cebada suponen el 95% del valor de las importaciones de cereal de la Comunidad.
  • Preocupa porque el informe la liga directamente a la guerra, al deterioro productivo del país y al riesgo del corredor del mar Negro.

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Brasil

  • La Región de Murcia depende sobre todo de cereales, especialmente como apoyo o alternativa frente a Ucrania (el país brasileño aporta el 14% del total a la Comunidad. En el caso del maíz, su peso sube al 27%).
  • Preocupa porque es una pieza importante para diversificar el suministro cerealista.
  • Aunque es un proveedor relativamente autosuficiente, pero con riesgos ligados a inestabilidad política, su relación ambivalente con EE UU y la presión de China en América Latina.

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