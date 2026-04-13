Las empresas murcianas, 'atadas' a cuatro países por su dependencia de "insumos críticos" vitales para la economía regional

Cereales, plásticos y materiales eléctricos son "insumos críticos" y recursos vitales en el día a día para que sectores como la agricultura, la industria agroalimentaria y el tejido industrial y tecnológico sostengan la economía de la Región de Murcia. Si cualquiera de estos falla, se afecta de forma directa a la producción, los costes y la competitividad regional. Con el panorama actual de sucesivas tensiones geopolíticas internacionales, las empresas murcianas están 'atadas' a una gran dependencia exterior de cuatro países estratégicos para el abastecimiento de "insumos críticos esenciales" para su economía: China, Estados Unidos, Brasil y Ucrania.

Así lo revela el primer informe elaborado por la Unidad de Vigilancia de Mercado de Instituto de Fomento, que ya analiza el impacto de las cadenas de suministro globales en el tejido empresarial murciano, y que fue presentado este lunes por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en un encuentro al que asistieron importantes representantes de los principales sectores económicos y empresariales de toda la Comunidad.

El informe señala que el cereal sostiene la base agroalimentaria regional, mientras que los plásticos son un insumo transversal para la agricultura intensiva y la industria; y el material eléctrico, incluidos componentes como los semiconductores, resulta crítico para la actividad manufacturera y tecnológica. En 2024, esos tres bloques concentraron una parte sustancial de las importaciones no energéticas de la Región: unos 503 millones de euros en cereales, 411 millones en plásticos y sus manufacturas y 276 millones en aparatos y material eléctrico. En conjunto, representan alrededor del 20% del total de importaciones no energéticas analizadas.

Mapamundi con la representación de vulnerabilidades. / CARM

Las principales vulnerabilidades, país a país

La dependencia de China se vuelve especialmente delicada en el ámbito del material eléctrico: el informe calcula que el 41% de las importaciones murcianas de aparatos y material eléctrico proceden del país asiático. La Región está así especialmente expuesta a cualquier disrupción con origen o tránsito en China, pero también a las tensiones indirectas derivadas de la guerra tecnológica entre el país asiático y EE UU. El estudio recuerda que los semiconductores se han convertido en uno de los grandes campos de batalla de esa rivalidad y advierte de que un eventual conflicto en Taiwán (uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial) tendría un efecto desestabilizador de primer orden.

Si China es el gran riesgo transversal, Ucrania aparece como la dependencia más crítica para la cadena agroalimentaria murciana. El estudio la sitúa como origen del 66% de las importaciones regionales de cereales y detalla que, en las tres principales categorías —maíz, trigo y morcajo, y cebada—, el peso ucraniano alcanza el 70%. En concreto, aporta el 69% del maíz, el 85% del trigo y el 30% de la cebada importados por la Región. No es un dato menor: el propio informe indica que los cereales son el sector con mayor concentración geográfica de todos los analizados, con un índice de concentración del 46%, lo que convierte cualquier alteración del suministro en un riesgo directo para costes, márgenes y continuidad productiva.

El cereal ucranio (66% de las importaciones) representa el mayor riesgo para la cadena agroalimentaria regional

Brasil aparece como la gran alternativa parcial a Ucrania, pero también como una dependencia con sus propias sombras por su inestabilidad política, sus problemas de gobernanza y seguridad y tensiones con EE UU. Su papel es especialmente relevante en el maíz, donde aporta el 27% del valor importado por Murcia.

En el caso de EE UU, la dependencia murciana se deja sentir sobre todo en los plásticos y sus manufacturas: el país norteamericano supone el 10% del total importado en la Región en este grupo. El riesgo, sin embargo, no se limita a su papel como exportador: el documento pone el foco en el giro de la política comercial estadounidense, en la utilización de aranceles como instrumento coercitivo y en la erosión de las reglas del comercio internacional. Para una región agrícola e industrial como Murcia, esa deriva puede traducirse en un encarecimiento de insumos esenciales y en una mayor incertidumbre contractual.

La consejera López Aragón destaca que la nueva unidad busca anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia empresarial

A todo ello se suma otro factor que el informe considera decisivo: la logística. La mayor parte de estos suministros entra por vía marítima, ya sea directamente por Cartagena o a través de grandes nodos como Algeciras, Valencia y Barcelona. Eso significa que la vulnerabilidad de Murcia no depende solo de lo que ocurra en el país proveedor, sino también de lo que suceda en los grandes corredores del comercio mundial.

En el citado informe no se profundiza en los socios que tienen las empresas de la Comunidad dentro de los países de la Unión Europea, "al considerarse que, en el horizonte temporal examinado, operan dentro de un marco institucional y comercial que hace sus riesgos relativamente más gestionables". De esta forma, se ha querido centrar el estudio "en aquellas vulnerabilidades externas potencialmente más accionables desde la política económica regional".

La consejera López Aragón también destacó que el estudio identifica hasta catorce posibles escenarios de disrupción y cómo podrían afectar a la Región de Murcia. Ahondando en el informe, sitúa entre los más dañinos una eventual tensión con Marruecos en el estrecho de Gibraltar, una escalada en el estrecho de Taiwán y el mar del Sur de China, problemas en el corredor ucraniano del mar Negro o el uso estratégico de controles de exportación y sanciones coordinadas contra China. En todos esos casos, el golpe llegaría a Murcia en forma de retrasos, menor disponibilidad de insumos y aumentos de costes.

Síntesis de riesgos según los diferentes escenarios. / Info

La nueva Unidad de Vigilancia de Mercado es una herramienta "al servicio de las empresas capaz de ofrecerles análisis de mercado, información económica y comercial contrastada y herramientas de tecnología avanzada sobre riesgos, sobre clientes y proveedores. Internacionalizar ya no solo depende de vender bien o de producir bien, sino también de ser capaces de anticiparse y de gestionar esos riesgos y esas oportunidades que tenemos en el mundo", destacó López Aragón.

Las 'palancas' para hacer frente a los riesgos

En el citado estudio también se establecen algunas 'palancas' que podrían ayudar a hacer frente a los posibles riesgos. La primera de ellas, diversifica y ampliar la base de proveedores, países de origen y rutas logísticas. Algunos ejemplos concretos incluirían incrementar las importaciones de maíz desde Brasil frente a Ucrania, o de la Unión Europea en trigo y cebada.

También hay opciones para fortalecer las importaciones de polímeros de polietileno de Brasil y México, así como Arabia Saudí y Francia tanto en polímeros como en etapas más avanzadas de la cadena de valor de los plásticos. Del mismo modo, reforzar el uso alternativo de puertos como Algeciras, Valencia o Barcelona, y evaluar distintas combinaciones logísticas, puede mitigar el impacto de bloqueos o tensiones localizadas.

En segundo lugar, el informe sostiene la importancia de incorporar "resiliencia" a los insumos de la Región a través puertos alternativos que equilibren algunas de las vulnerabilidades expuestas, y promoviendo la "llegada por ferrocarril de los bienes". Asimismo apuestan como recomendable establecer reservas estratégicas sectoriales para insumos esenciales, "definiendo umbrales mínimos de inventario que permitan absorber disrupciones temporales sin paralizar la producción, especialmente en sectores clave como el agroalimentario o determinados segmentos industriales".

El tercer eje primordial pasa por incrementar el valor añadido de las empresas fomentando más inversiones en innovación, tecnología y diferenciación de producto. "Un mayor contenido tecnológico, calidad o especialización permite sostener márgenes más amplios y absorber mejor los incrementos de costes derivados de tensiones geopolíticas o logísticas", exponen los autores del trabajo. Por último, también entra en juego el monitoreo y la vigilancia que ya está aportando la nueva unidad creada.