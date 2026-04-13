Universidad de Murcia
En directo | La carrera por el Rectorado de la UMU vive su gran debate con las cinco candidaturas
El Paraninfo de La Merced acoge este lunes un encuentro decisivo para conocer las propuestas de los aspirantes antes de las elecciones del 21 de abril
L.O.
La Universidad de Murcia celebra este lunes, a partir de las 18.00 horas, el esperado debate entre las cinco candidaturas al Rectorado en el Paraninfo del Campus de la Merced, una cita clave dentro de la campaña electoral previa a las elecciones del próximo 21 de abril. El encuentro reunirá a los aspirantes en un formato diseñado para confrontar propuestas y abordar los principales retos de la institución.
Organizado por el Club de Debate de la UMU en colaboración con los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y SIME, el debate se estructurará en varios bloques temáticos centrados en cuestiones clave como la situación económica de la universidad, las condiciones del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), el futuro del Personal Docente e Investigador (PDI) y las demandas del estudiantado.
Cada candidatura dispondrá de turnos de intervención cronometrados, con exposiciones iniciales, rondas de réplica y un cierre final en el denominado ‘minuto de oro’. El formato ha sido consensuado previamente entre todas las candidaturas, con el objetivo de garantizar un desarrollo equilibrado y transparente.
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