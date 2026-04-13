Dina, la joven palestina atrapada en Gaza, recibirá asilo en España para reunirse con su familia en Murcia

El Gobierno de España concederá el próximo 7 de mayo la protección internacional a una joven palestina de Gaza y a sus dos hijos menores, lo que permitirá su reencuentro con el resto de su familia, asentada desde 2023 en la Región de Murcia tras huir de los bombardeos en la franja.

La Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior ya ha aprobado el expediente de extensión familiar presentado por Walid Mahmoud Nijim para su hija, Dina W. M. Nijim, de 25 años, y sus nietos, Omar y Abdelrahman. El trámite será elevado a la Comisión de Asilo, cuya reunión está prevista para el próximo 7 de mayo, donde se dará la autorización definitiva.

Dina Nijim permanecía en Gaza junto a su marido, fallecido posteriormente en un ataque del Ejército israelí, mientras el resto de su familia lograba salir del enclave y establecerse en territorio español. Su situación, junto a la de sus hijos, había sido considerada de especial vulnerabilidad debido al contexto de conflicto y a las dificultades para abandonar la franja.

El trámite será elevado a la Comisión de Asilo, cuya reunión está prevista para el próximo 7 de mayo, donde se dará la autorización definitiva

La intermediación del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha sido clave para desbloquear el proceso. Según fuentes de la Delegación, Lucas ha mantenido contacto permanente tanto con la familia como con el Ministerio del Interior para agilizar la tramitación del expediente.

El propio delegado expresó su satisfacción a través de la red social X, donde señaló que "el Gobierno de España concede protección internacional a Dina y sus hijos, atrapados en Gaza. Tras mucho sufrimiento, por fin podrán reencontrarse con su familia en nuestro país. Una gran noticia que cambiará la vida de toda la familia".

Se reunirá con su familia en Torreagüera

Este avance pone fin a meses de gestiones institucionales y presión social. Ya el pasado mes de junio, la entonces delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, había trasladado a los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores la situación crítica de esta familia para acelerar la resolución del expediente de asilo.

Parte del núcleo familiar reside en la pedanía murciana de Torreagüera, donde los padres y siete hijos ya cuentan con protección internacional. Sin embargo, Dina Nijim había quedado atrapada en Gaza junto a sus dos hijos pequeños debido a las restricciones de movilidad y a circunstancias personales, como un embarazo previo.

La joven, que quedó viuda en noviembre de 2024, vivía con sus hijos en un entorno marcado por los bombardeos continuos, en un campamento que había sido alcanzado en varias ocasiones. Ante esta situación, colectivos y activistas reclamaron durante meses una solución urgente que permitiera su evacuación y reunificación familiar.

Con la aprobación definitiva prevista para mayo, España culminará el proceso que permitirá a Dina Nijim y sus hijos abandonar Gaza y reunirse con su familia en la Región de Murcia, poniendo fin a una situación de riesgo extremo.