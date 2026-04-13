Diecinueve estudiantes inician sus prácticas de FP dual en Sabic Cartagena

Un total de 19 estudiantes han comenzado sus prácticas de FP dual de Planta química y Planta piloto, Mantenimiento eléctrico e instrumental y Laboratorio de Análisis y Control de Calidad del Complejo Industrial de Sabic en Cartagena, un periodo que comprenderá desde febrero hasta junio-julio de este año.

Desde el 2016, Sabic cuenta con un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico de Cartagena para llevar a cabo programas de FP dual.

Esta FP es una modalidad educativa en la que se combina la formación en los centros educativos y la educación eminentemente práctica en la empresa, dándoles una visión del entorno laboral más real. Esta modalidad de educación favorece la adaptación al mundo laboral, dando importancia a que conozcan cómo se trabaja en una empresa y que adquieran conocimientos más prácticos.

Desde la firma del convenio en 2016, han pasado un total de 180 alumnos por el Complejo Industrial de Sabic en Cartagena. Las prácticas que actualmente se realizan en la empresa son de la modalidad FP Dual Intensiva, tienen una duración de 700-1.000 horas y cuentan con un contrato laboral remunerado. Sabic ha apostado por esta modalidad porque ofrece más horas para su formación y es remunerada. Los 19 estudiantes que se han incorporado este año son de Grado Superior y están cursando 2.ºcurso.

Para las empresas que acogen este tipo de prácticas, los beneficios incluyen poder formar a estudiantes que puedan ser futuros trabajadores, con su metodología y compromiso, promover un relevo generacional, donde los estudiantes están preparados para su futura incorporación, incluyéndolos en la bolsa de trabajo e incorporar su frescura y otros puntos de vista a los procesos de la empresa.

"Mi experiencia de prácticas en Sabic está siendo muy positiva. Lo que más valoro es la oportunidad de aprender de un equipo de profesionales que me han acogido desde el primer día. Estoy completando mi formación gracias a la variedad de equipos que hay en este laboratorio. Me siento muy afortunada de empezar mi trayectoria profesional en una empresa como esta que nos da la oportunidad de desarrollarnos en el mundo de la química", comenta Silvia Rodríguez Martínez, estudiante en prácticas de FP dual en el Complejo de Cartagena.

José Luis Asensio, Director del Departamento Técnico y Formación de Sabic Cartagena, ha asegurado que "esta modalidad de FP es una gran oportunidad para el desarrollo de capacitaciones en la industria, ofrece una alta inserción laboral y experiencia real y nos enriquece a todos, tanto a estudiantes como a empresa. Son un ejemplo clave de la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial. Agradecemos también la labor del Instituto Politécnico de Cartagena, que prepara a nuestros jóvenes para que alcancen esta experiencia práctica en su formación".

Desde el Complejo Industrial de Sabic en Cartagena insisten en que están comprometidos con la educación de los jóvenes de la zona.