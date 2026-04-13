Cinco propuestas para la UMU: los candidatos al Rectorado se someten al primer cara a cara

Algo más de dos horas es el tiempo con el que contaron este lunes los cinco candidatos al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) durante el primer debate electoral de los dos que se celebrarán esta semana. Algo más de 120 minutos en los que Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio pudieron desgranar las principales líneas de sus programas electorales, con la única limitación del tiempo impuesto para cada una de las intervenciones por los organizadores -el Club de Debate de la UMU y los principales sindicatos de la institución- y la moderadora, la periodista Beatriz Salazar.

Los cinco aspirantes mantuvieron un clima y un debate cordial, salvo en alguna ocasión en la que se llegó a echar en cara que aquellos que han ostentado puestos de responsabilidad no hayan impulsado algunas de las acciones que ahora defienden para el futuro.

En líneas generales, los candidatos a rector coinciden en muchas de sus propuestas o necesidades de la Universidad de Murcia, como es el caso de una mayor financiación para impulsar la universidad del futuro, la mejora y estabilización de la plantilla, con mayor promoción profesional y más recursos y servicios para el alumnado.

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Para ampliar la financiación, Senena Corbalán apuesta por una estrategia a largo plazo, la creación de la Oficina de Captación de Fondos y la solicitud del 1% del PIB regional (actualmente está en el 0,83%), una medida esta última ya contemplada en la propia LOSU, como le recordaron varios de sus contrincantes.

Guillermo Díaz va un paso más allá y considera esencial que la Comunidad financie en su totalidad los gastos básicos de la universidad y se reduzcan los cargos nombrados por el Rectorado. A lo que Alfonsa García añade que a la reclamación de «una financiación justa y estable» hay que añadir los ingresos a través de alianzas público-privadas y el mecenazgo.

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Con ella coincide Alicia Rubio, quien insiste en que además de pedir más dinero, hay que buscarlo fuera y que los ingresos también entren a través de convocatorias y colaboraciones con empresas.

Para Samuel Baixauli es necesario reducir gastos de viajes, dietas y gastos corrientes, pero también una planificación compartida y acudir a otros ministerios que no sean exclusivamente el de Educación.

Personal: PDI y PTGAS

La precariedad y la falta de estabilización y promoción de la plantilla fue otro de los puntos abordados en el debate electoral de la UMU. Para cambiar esta realidad, Díaz considera esencial dar más protagonismo al personal y la convocatoria de ofertas de empleo cada dos años.

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García pone sobre la mesa que el 25-30% del personal tiene problemas de ansiedad, algo que califica como «muy grave». Por lo que apuesta por reducir la burocracia y digitalizar el trabajo para agilizar esta carga y mejorar el bienestar.

Además, Rubio y Corbalán coinciden en la necesidad de implantar la jornada de 35 horas, la automatización de procesos rutinarios y la motivación. Mientras que Baixauli considera básico el desarrollo de la carrera profesional, la mejora de la conciliación para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS).

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Pero también el personal docente e investigador (PDI) fue protagonista del debate, con propuestas que pasan por la creación de 150 plazas de profesor ayudante doctor en tres años (Alfonsa García); el aumento de contratos predoctorales y el impulso de la investigación clínica (Alicia Rubio); el impulso de la carrera investigadora de los más jóvenes (Samuel Baixauli); o el apoyo a los grupos emergentes (Senena Corbalán) y la disposición de más tiempo para investigar (Guillermo Díaz).

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Estudiantes

La UMU no existiría sin sus estudiantes, algo que dejaron claro este lunes los candidatos a rector, por lo que todos ellos los tienen muy presentes en sus programas. Rubio propone mejoras en acceso a vivienda, transporte y apoyo social; Baixauli considera necesario fortalecer el apoyo psicológico y el desarrollo del Plan LGTBI+; Corbalán presenta el programa UMU Empodera para acompañarles y mejorar su calidad de vida; Díaz sostiene que «ningún estudiante debe quedar atrás por motivos sociales o económicos» en una universidad pública y «hay que cuidarles»; y García tiene muy presente la necesidad de negociar y reducir los precios públicos y hacer un mejor uso de las becas, sin olvidar que los servicios deben llegar a los campus periféricos.