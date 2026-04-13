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Elecciones UMU

Los candidatos al rectorado se someten hoy a su primer debate

Será a las 18 horas en el Paraninfo de la Merced; el segundo, el 15 de abril, está a cargo del CEUM

Fachada del edificio de Convalecencia, sede del Rectorado de la Universidad de Murcia

Fachada del edificio de Convalecencia, sede del Rectorado de la Universidad de Murcia / UMU

La Opinión

La Opinión

Los cinco candidatos al recotrado de la Universidad de Murcia expondrán sus propuestas en un debate electoral esta tarde, a las 18 horas, en el Paraninfo del Campus de la Merced, al que se podrá acceder solo con invitación previa. La organización del debate está a cargo del Club de Debate de la UMU y las principales organizaciones sindicales —UGT, CSIF, CCOO y SIME—.

La estructura del encuentro se articula en seis partes: una presentación inicial de un minuto por candidatura; cuatro bloques temáticos centrados en la situación económica de la universidad, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), el Personal Docente e Investigador (PDI) y el estudiantado; y un cierre final con el denominado ‘minuto de oro’. Los participantes se situarán en un semicírculo abierto y contarán con un sistema de cronometraje visible en pantalla, mientras que el orden de intervención se establecerá mediante sorteos previos.

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Por su parte, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) celebrará su propio debate electoral centrado en asuntos de interés del alumnado el miércoles, 15 de abril, a las 17 horas, también en el Paraninfo. El encuentro estará moderado por el presidente del CEUM, Antonio Fenoll. El debate tendrá una duración de dos horas y se estructurará en cuatro bloques temáticos basados en el documento de propuestas estudiantiles 60 medidas para 6 años.

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