Elecciones UMU
Los candidatos al rectorado se someten hoy a su primer debate
Será a las 18 horas en el Paraninfo de la Merced; el segundo, el 15 de abril, está a cargo del CEUM
Los cinco candidatos al recotrado de la Universidad de Murcia expondrán sus propuestas en un debate electoral esta tarde, a las 18 horas, en el Paraninfo del Campus de la Merced, al que se podrá acceder solo con invitación previa. La organización del debate está a cargo del Club de Debate de la UMU y las principales organizaciones sindicales —UGT, CSIF, CCOO y SIME—.
La estructura del encuentro se articula en seis partes: una presentación inicial de un minuto por candidatura; cuatro bloques temáticos centrados en la situación económica de la universidad, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), el Personal Docente e Investigador (PDI) y el estudiantado; y un cierre final con el denominado ‘minuto de oro’. Los participantes se situarán en un semicírculo abierto y contarán con un sistema de cronometraje visible en pantalla, mientras que el orden de intervención se establecerá mediante sorteos previos.
Por su parte, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM) celebrará su propio debate electoral centrado en asuntos de interés del alumnado el miércoles, 15 de abril, a las 17 horas, también en el Paraninfo. El encuentro estará moderado por el presidente del CEUM, Antonio Fenoll. El debate tendrá una duración de dos horas y se estructurará en cuatro bloques temáticos basados en el documento de propuestas estudiantiles 60 medidas para 6 años.
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