Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

Buenas noticias para aquellos que tengan coche y es que Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración de la Renta cuya campaña se inició el próximo 8 de abril. Eso sí, solo se lo permitirá a aquellas personas que cumplan con los requisitos.

Y es que Hacienda permite incluir algunos seguros en el IRPF, aunque siempre hay una serie de condicionantes. En el caso del seguro del coche, el declarante tiene que ser autónomo y su vehículo tiene que estar afectado y justificado en la actividad económica realizada.

Eso sí, es necesario que el vehículo esté registrado íntegramente como herramienta de trabajo autónomo.

Seguro que, como autónomo, tienes a un gestor que entre otros trámites, también te realiza la declaración de la Renta, así que puedes consultar con él las posibilidades que tienes de incluir el seguro del coche y afinar así el resultado del IRPF.

Por otro lado, también podremos deducir el seguro del hogar. Se trata de una deducción vinculada a la inversión en vivienda habitual. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que la vivienda tiene que haber sido adquirida antes de enero de 2013.

Asimismo, el seguro tiene que estar vinculado a una hipoteca activa y tiene que haber sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo hipotecario.

Desgravación

Eso sí, no podemos desgravar el total de lo que hemos pagado por el seguro de hogar, ya que solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca. Con lo que las coberturas adicionales no se pueden incluir.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. / Carlos Luján / Europa Press

Las 7 nuevas deducciones en la declaración de la Renta si vives en la Región de Murcia

La declaración de la Renta de este ejercicio llega con importantes novedades para los contribuyentes de la Región de Murcia. Unas medidas que, sumadas a las 20 ya existentes, convierten a Murcia en "la segunda comunidad con más deducciones fiscales y la primera en la que estas afectan en mayor medida a las familias", según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.

1. Gafas, lentillas y líquido de limpieza para menores de 12 años

La primera novedad tiene un marcado perfil familiar. Las familias murcianas podrán deducirse el 30% de los gastos en cristales correctores, lentillas y líquidos de mantenimiento destinados a niños menores de 12 años, con un límite máximo de 100 euros anuales. Hacienda autonómica espera que esta sea una de las medidas con mayor acogida entre la ciudadanía.

2. Práctica deportiva (con ventaja especial para mayores de 65 años)

Los gastos ligados al deporte también tendrán su recompensa en la declaración. La deducción alcanza el 30% de lo invertido en actividades deportivas, con un tope de 150 euros al año. Sin embargo, los mayores de 65 años se llevan la parte del león: este colectivo podrá deducirse hasta el 100% de dichos gastos, dentro del mismo límite anual.

3. Gastos veterinarios

Las mascotas también entran en la ecuación fiscal murciana. Los propietarios podrán recuperar el 30% de los gastos veterinarios, con un máximo de 100 euros anuales. Una medida que, junto a las gafas infantiles y los gastos deportivos, figura entre las que Hacienda prevé que tendrán mayor impacto en el número de beneficiarios.

4. Compra de vehículo eléctrico

La apuesta por la movilidad sostenible también tiene premio en la renta murciana. La adquisición de un coche eléctrico u otro medio de transporte de estas características contará con una deducción con un límite anual de 7.000 euros.

5. Instalación de puntos de recarga

Complementaria a la anterior, la instalación de infraestructura de recarga en el domicilio o instalaciones del contribuyente también genera derecho a deducción, en este caso con un techo de 4.000 euros anuales.

6. Tratamiento y cuidado de enfermedades raras

Los murcianos que convivan con enfermedades poco frecuentes (o que tengan a su cargo a personas en esta situación) contarán con una deducción específica con un límite de 300 euros anuales, reconociendo así el esfuerzo económico que supone el cuidado de estos pacientes.

7. Inversión en entidades de economía social

La última de las novedades está orientada al tejido productivo solidario. Las inversiones en entidades de economía social podrán deducirse al 20%, con un límite anual de 4.000 euros.