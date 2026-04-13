La AUGC también advierte de la "deficitaria" situación de la cárcel de Campos del Río: alertan de riesgo de fuga y exigen más personal

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se suma a las quejas en torno a la cárcel de Campos del Río, sobre la que el TAMPM, sindicato mayoritario de Prisiones, denunció este domingo situaciones muy violentas, actuaciones arbitrarias y faltas de respeto del director.

Por su parte, la AUGC ha reclamado un refuerzo urgente de efectivos en el Centro Penitenciario Murcia II, ubicado en Campos del Río, al considerar que la dotación actual resulta insuficiente para atender la carga de trabajo y las necesidades de seguridad de estas instalaciones. En un comunicado, la organización denuncia que la plantilla destinada a esta prisión “es deficitaria desde su apertura” y advierte de que la situación ha empeorado con el paso de los años.

Según expone AUGC, la prisión de Campos del Río comenzó su actividad en 2011 “en condiciones precarias de plantilla”, tanto en el ámbito de Instituciones Penitenciarias como en el de la Guardia Civil. La asociación señala que, aunque el catálogo de puestos contemplaba 100 agentes, la plantilla inicial se quedó en unos 60 guardias civiles, con la previsión de completarse en ejercicios posteriores. Sin embargo, sostiene que ese incremento nunca llegó a producirse y que, además, esos efectivos no supusieron un aumento real del número de agentes en la Región de Murcia, sino que implicaron “un recorte de 60 guardias civiles en diferentes unidades de Seguridad Ciudadana”.

Quince años después de la apertura del centro, AUGC asegura que la situación no solo no ha mejorado, sino que “ha empeorado considerablemente”. En su nota, afirma que la plantilla sigue situada en unos 60 guardias civiles, aunque “realmente solo prestan servicio unos 50 componentes hasta llegar a un punto de colapso”. La asociación critica también que en el concurso de vacantes de 2026 “solo existen 3 plazas”, una cifra que, a su juicio, ignora el déficit estructural de personal que arrastra el centro penitenciario.

La organización vincula esta falta de efectivos con un escenario de creciente conflictividad en la prisión. AUGC sostiene que en la actualidad existe una ocupación de “1.300 reclusos, hacinados en aproximadamente 1000 celdas” y recuerda que, según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias a las que alude en su comunicado, Murcia II figuraba entre las cárceles con más agresiones graves a trabajadores. A este respecto, añade que, según denuncian los sindicatos penitenciarios, esta conflictividad estaría relacionada con “el perfil más peligroso de los internos que han ingresado en los últimos tiempos”.

Entre los factores que, según AUGC, agravan la situación, se encuentra también el aumento de las conducciones y traslados de presos. La asociación afirma que se realizan “entre 15 y 20 diarias, sin contar las urgencias nocturnas”, tanto dentro de la Región de Murcia como hacia otras provincias o Madrid, lo que genera una carga de trabajo que califica de “extenuante y estresante”. En su opinión, la falta de personal obliga a realizar estas conducciones “en tiempo récord para poder atenderlas todas ellas a diario”.

A ello se suma, siempre según AUGC, la escasez de personal sanitario en la prisión. La asociación sostiene que el centro “solo hay 2 médicos de los 7 que debería haber”, lo que obliga a derivar numerosas asistencias a hospitales de la Región, principalmente al hospital Virgen de la Arrixaca. En este contexto, advierte de que estas salidas al exterior generan situaciones de especial vulnerabilidad, ya que, según indica, “es común que aprovechando estas salidas la familia del recluso se persone en el hospital para poder contactar con el recluso”, algo que, unido a la insuficiencia de agentes, incrementa el riesgo.

De hecho, AUGC alerta expresamente de un “alto riesgo de fuga” durante estas conducciones debido, en sus palabras, a “la precariedad de sus condiciones” y a la falta de guardias civiles para garantizar su desarrollo con plenas condiciones de seguridad.

Ante este escenario, la asociación considera “urgente” mantener una reunión con la Delegación del Gobierno. AUGC asegura que ha solicitado ese encuentro en varias ocasiones, primero con la anterior delegada, Mariola Guevara, y posteriormente, en enero, con Francisco Lucas, “sin que hasta el momento hayamos obtenido ni siquiera una respuesta”. Además de la situación concreta de la prisión de Campos del Río, la organización quiere abordar otras cuestiones, como “el aumento de plantillas, la renovación total de los vehículos, muchos con más de 500.000 km y 25 años de antigüedad o la construcción del Cuartel de Cartagena”.

En la parte final de su comunicado, AUGC muestra su malestar por la falta de interlocución institucional y asegura que “no comprendemos y no compartimos que la Delegación del Gobierno que asume el PSOE no quiera reunirse e informar de todas estas cuestiones a la Asociación Profesional mayoritaria en el Cuerpo con más de la mitad de los guardias civiles murcianos afiliados”.