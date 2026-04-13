Antelo denuncia que la dirección nacional de Vox bloquea la ley de Vivienda Asequible en la Región

José Ángel Antelo, exlíder de Vox en la Región de Murcia y diputado regional, denuncia el bloqueo del que fuera su partido a la Ley de Vivienda Asequible, una de las medidas estrella del Ejecutivo de Fernando López Miras en la presente legislatura. La Consejería de Fomento e Infraestructuras amoldó la normativa a las exigencias del Grupo Parlamentario Vox para evitar que vuelva a ser tumbada en la Asamblea, tal y como ocurrió la primera vez que se sometó a votación en pleno.

El Gobierno regional optó por aceptar varias de las condiciones de Abascal para acercar posturas, como la eliminación del 'coliving' y 'cohousing' del anteproyecto de ley, cuando era Antelo el que estaba al frente de Vox, según pudo confirmar a finales de febrero esta Redacción.

Ahora, Antelo, en un comunicado emitido este lunes, ha reclamado la aprobación urgente de esta normativa, subrayando que su puesta en marcha es “imprescindible para afrontar la actual situación de acceso a la vivienda”. Según el exmiembro de Vox y actual diputado del Grupo Mixto, es la dirección nacional de Vox la que frena la puesta en marcha de este proyecto: “No entiendo cómo puede ser que la Dirección Nacional de Vox siga reteniendo, contra natura, que esta ley salga adelante”, ha declarado.

“Quien le habla acordó con el Partido Popular una Ley de Vivienda Asequible que posponía el pago de impuestos a la vivienda habitual, que liberalizaba suelo y que establecía primas de edificabilidad para la vivienda de protección oficial”, ha señalado. Asimismo, ha destacado que la normativa contemplaba la eliminación de modelos como el coliving y el cohousing, apostando por políticas que, a su juicio, “responden a las necesidades reales de los ciudadanos”.

“En definitiva, son medidas que de verdad van a ayudar a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra Región”, ha afirmado. En este sentido, Antelo ha criticado duramente el bloqueo de la ley, señalando directamente a la dirección nacional de Vox.

El diputado ha insistido en que la aprobación de esta normativa es clave para impulsar la construcción de vivienda en la Región de Murcia, alertando de las consecuencias de su paralización. “Es una ley absolutamente necesaria para empezar ya a construir vivienda en nuestra región, porque la peor vivienda es la que no se construye”, ha concluido.

La Asamblea ya votó en contra de la Ley de Vivienda Asequible

El anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible presentado por el PP fue tumbado en el pleno de la Asamblea el pasado 31 de octubre, con los votos en contra de PSOE, Podemos y Vox.

Las condiciones que los socialistas pedían reformar para ofrecer su apoyo eran que "el suelo público que se done siempre sea público" y no se pueda privatizar con el paso de los años, que un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles y que se dupliquen los fondos del aval joven. En la Cámara, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega explicó que el PSOE votó en contra del decreto regional de vivienda porque "solo es bueno para hacer negocio, no contempla ni una medida para bajar el precio y no soluciona los problemas de la gente, ya que un piso de 90 metros a 170.000 euros, como propone el PP, no es asequible para nadie".

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Comunidad, María Marín, desde el Grupo Mixto, también se opuso a lo que consideran "una basura" de decreto y afirmó que si "los ayuntamientos tienen suelo público y constructoras municipales como Urbamusa, solo hace falta voluntad política que a la vista está que después de 30 años el PP, no tiene".

Jose Ángel Antelo, en ese momento presidente regional de Vox, indicó en la Asamblea Regional que la negativa de su partido se debe a su rechazo al modelo del coliving, ya que "queremos una España de propietarios". Posteriormente, el PP eliminó definitivamente el 'cohousing' y el 'coliving' para contar con el apoyo de Vox, pero tras la marcha de Antelo éste denuncia que el partido bloquea su aprobación-

El Gobierno regional y el Grupo Popular necesitan del apoyo de uno de los tres grupos parlamentarios de la oposición para ver aprobada esta ley, una de las medidas estrella de Ejecutivo de Fernando López Miras de la presente legislatura para hacer frente al principal problema de los españoles y murcianos.